La telenovela colombiana “Café con aroma de mujer” marcó un éxito rotundo para Telemundo y también para Netflix. La producción protagonizada por Laura Londoño y William Levy captó a miles de fanáticos de todo el continente, quienes esperan noticias sobre una posible segunda temporada.

Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece, teniendo en cuenta otras series de Netflix. Y es que esta telenovela colombiana es una adaptación de una versión original de 1994 que nunca tuvo segunda temporada.

Es por ello que se vuelve un poco complicado la posibilidad de una nueva entrega para “Café con aroma de mujer”, aunque todo puede suceder y solo dependerá de los directivos de Netflix o Telemundo si es que desean agrandar la historia, creando nuevos guiones.

A lo largo de los últimos meses, varios integrantes del elenco han manifestado sus ganas de formar parte de una eventual nueva temporada y una de ellas ha sido la protagonista, Laura Londoño.

La actriz colombiana de 34 años reconoció que le gustaría volver a encontrarse con sus compañeros para hacer más capítulos de la novela ya mencionada. Es más, se animó a dar ideas de cómo alargar la historia.

La colombiana estaría muy feliz de grabar una temporada más de "Caé con aroma de mujer" (Foto: Laura Londoño / Instagram)

LAURA LONDOÑO DA IDEAS PARA UNA SEGUNDA TEMPORADA DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”

Durante una entrevista con People en Español, la artista sudamericana habló sobre el éxito que está teniendo “Café con aroma de mujer” en la plataforma de Netflix, por lo que le anima la posibilidad de una segunda temporada.

Al ser consciente de que su trabajo fue a base de una novela ya grabada previamente y que no tuvo segunda parte, Londoño se animó a contar como podría ser la siguiente temporada, si es que los directivos se animan a realizarla.

Laura Londoño asegura que una nueva historia podría ser con Gaviota y Sebastián teniendo hijos y viviendo el día a día a partir de ese cambio que marca un antes y un después para sus vidas.

“Alguien en redes escribió acerca de cómo toda esta novela eran 88 capítulos en los que Gaviota y Sebastián Vallejo pasaban realmente muy pocas horas juntos, que cómo sería la vida de ellos después en su cotidianidad, cómo sería los dos llevando al niño al colegio, si Sebastián bajaría la tapa del baño o no. A mí esto me dio mucha risa y me gustó. Todas las historias se pueden seguir desarrollando y yo estaría encantada de volver a trabajar con ese elenco”, sentenció.

¿DE QUÉ TRATA “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

La telenovela es una adaptación del programa que llevó el mismo nombre en 1944. Cuenta la historia de una recolectora de café llamada Gaviota (Laura Londoño), y uno de los miembros de las familias más poderosas del rubro caficultor, Sebastián (William Levy). Ambos deberán superar diversos obstáculos para estar juntos, siendo uno de ellos la relación de interés que tiene Lucía (Carmen Villalobos) con el protagonista.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

En Netflix, “Café con aroma de mujer” presenta un total de 88 episodios con una duración que oscila entre 45 y 55 minutos cada uno. Con cada capítulo se irá conociendo los secretos que esconden las familias, así como podremos observar el nacimiento de una historia de amor entre los protagonistas, a pesar de los problemas que intentarán separarlos.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “CAFÉ CON AROMA DE MUJER” TEMPORADA 2?

De haber una temporada 2 de “Café con aroma a mujer”, esta no llegará a Netflix hasta 2023, como mínimo, dado que es una ficción con más de 80 capítulos por temporada de aproximadamente 45 minutos de duración cada uno; por tanto, el proceso de producción para este tipo de telenovelas es lento y pausado.

