Desde que inició el 2023, William Levy ha sido el centro de la noticia debido a su rol protagónico en “Montecristo”, la nueva serie producida por Secuoya que se encuentra muy cerca su estreno y está basada en la telenovela clásica de Alejandro Dumas.

En la producción, el actor cubano, que comparte roles con figuras como Juan Fernández, Roberto Enríquez y Guiomar Puerta interpreta a un enigmático empresario que irrumpe en el escenario mundial y que causa recelo entre la élite debido a su origen desconocido, por lo que será el centro de intrigas, mientras prepara su venganza.

La fama que el exnovio de Elizabeth Gutiérrez ha cosechado lo ha llevado a distintos programas, conversando con reconocidas celebs de España como Pablo Motos en “El Hormiguero” o Mercedes Milá para Movistar Plus+.

William Levy es el protagonista de "Montecristo" (Foto: ViX+)

LA RELACIÓN DE WILLIAM LEVY A MERCEDES MILÁ

En conversación El Mundo, el actor cubano se refirió a su relación con Mercedes Milá, la presentadora española que asegura haberse obsesionado con él desde su aparición en “Café con aroma de mujer” en 2021, por lo que le dedicó un especial en Movistar Plus titulado “Milá y Levy”.

Sin embargo, y a pesar de la gran química que mostraron, la amistad entre ambos parece haberse enfriado, pues la periodista acusó a Levy de hacerle “ghosting”. Es decir, el cubano había desaparecido y no le respondia los mensajes.

“No, para nada. Tengo problemas en mi vida y mil cosas que me están pasando. Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema”, se defendió.

Pese a esto, el cubano dejó en claro que no tiene ningún problema y que considera a la presentadora como una gran persona.

“Milá es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida”, añadió.

El momento más romántico de la entrevista de Mercedes Milá a William Levy (Foto: Mercedes Milá / Instagram)

¿EXISTE ACOSO DE MERCEDES MILÁ A WILLIAM LEVY?

La actitud de la periodista ha dividido a los seguidores del actor, pues mientras algunos aseguran que su dinámica fue clave en la popularidad del cubano, otros indicaron que Milá acosaba al galán de telenovelas.

“Mercedes Milá declaró varias veces su amor por ti. ¿Lo que ella hizo lo hubiese podido hacer un hombre?”, fue una de las preguntas que se le hicieron a Levy en la entrevista, a lo que este indicó entre risas que si se invirtieran los papeles, este “va preso”.

“¡Claro que no (podría hacerlo un hombre)! Estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Ahora, para mí no fue nada malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal”, explicó.

Aunque cree que no podría ser de otra forma, el actor descartó sentirse incomodado por la presentadora española.

“Para mí es normal. No lo veo algo malo. No puedo decir que me sentí acosado sexualmente”, aclaró.