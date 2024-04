Siguen siendo días tortuosos para William Levy. Tras terminar su relación con Elizabeth Gutiérrez luego de 20 años, el galán de telenovelas se ha visto envuelto en una seguidilla de escándalos que involucran hasta a sus propios hijos. Ante ello, la estrella cubana 43 años salió al frente para aclarar su postura ante el embrollo mediático que involucra su faceta privada y la de su exmujer. ¿Qué dijo precisamente el protagonista de “Café con aroma de mujer”?

Parece que la historia de indirectas entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez recién comienza. Luego de las especulaciones que daban por concluida su relación, los propios famosos confirmaron su ruptura tras 20 años juntos.

Recordemos que, durante esas dos décadas, los famosos tuvieron dos hijos en común: Christopher Alexander Levy y Kailey, quienes no han sido ajenos a este escándalo que ha sacudido por completo a la farándula internacional.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron tras más de 20 años juntos (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Eso sí, es el actor cubano quien ha vuelto a remecer las redes a través de redes sociales, dando a entender que la versión de los hechos aún no está contada del todo.

RESPETO MUTUO: LA RAZÓN POR LA QUE WILLIAM LEVY PERMANECE CALLADO TRAS ROMPER CON ELIZABETH GUTIÉRREZ

Por medio de Instagram Stories, Levy evidenció que la historia de su ruptura con Elizabeth Gutiérrez aún faltaba una parte importante: “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia”, indicó el histrión.

Sin embargo, no profundizó en el tema de su ruptura y separación con Gutiérrez, alegando que prefiere guardar silencio por el bienestar de su exmujer y sus hijos. “Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all”, indicó a través de las redes sociales.

El actor cubano explotó en redes sociales y aseguró que su propia versión de los hechos (Foto: William Levy / Instagram)

Como bien sabemos, las recientes polémicas de Levy con Elizabeth Gutiérrez no han pasado desapercibida por la prensa local de espectáculos. Entre los principales hechos tenemos una llamada al 911 por parte del histrión cubano debido a la falta de información sobre el paradero de su hija Kailey.

De acuerdo al magazine People en Español, William Levy y Elizabeth Gutiérrez habrían tenido más de un altercado en su residencia en Florida, los cuales desencadenaron la ruptura luego de 20 años entre ambos famosos.

Sea cual fuere el caso, el también actor de “La tempestad” y “Montecristo” ha recibido el apoyo incondicional de su pareja, ya que en las redes sociales podemos evidenciar todo el apoyo que ha recibido en estas últimas semanas.

HUBO MÁS ESCÁNDALOS ENTRE WILLIAM LEVY Y SU HIJA: LO QUE SABEMOS

Según lo informado por People en español, un día después de la llamada de Levy a la policía, la convivencia en la casa del actor no iba a ser nada pacífica. Fue Elizabeth Gutiérrez quien, según los reportes, decidió llamar a la policía debido a una presunta agresión por parte del actor hacia su hija menor.

La versión oficial, citada por el mencionado portal web, indica que Kailey le relató al agente que entró con sus primas para buscar su propia ropa y “escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal”.

Cuando se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada, la golpeó, y al salir de la habitación, la “empujó” para El actor proporcionó su versión a la policía, explicando que escuchó golpes en la puerta y los gritos de su hija. “¿dónde está la p...a?”.Lo que Levy sí confirmó es que negó el acceso a la vivienda a su hija, pero desmintió haberla empujado, argumentando que “nunca le haría daño a su hija”.

William Levy habría tenido un altercado con su hija (Foto: kaileylevy19 / Instagram)

Finalmente, la pareja de Samadhi Zendejas en la ficción “Vuelve a mí” aseguró que no hubo violencia y reiteró que no estaba con ninguna mujer. “Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba sol”.

