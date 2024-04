CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En noviembre de 2019, el príncipe Andrew brinda una entrevista exclusiva a Newsnight de la BBC en la que habla sobre su amistad con el siniestro Jeffrey Epstein. ¿Quiénes hicieron posible esa conversación? ¿Cómo lo lograron y qué obstáculos superaron? Todo eso se detalla en la película de Netflix “Scoop” (“La gran exclusiva” en español). “La entrevista es muy significativa, pero es el 5% de la historia”, le dijo Sam McAlister, exproductora del programa periodístico, a Tudum. Por eso, te cuento los principales eventos de la cinta dirigida por Philip Martin.

El largometraje que dramatiza una de las entrevistas más polémicas en la historia de Reino Unido se basa en el libro “Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview” de Sam McAlister, y empieza con el paparazzi Jae Donnelly (Connor Swindells) tomando la fotografía de Jeffrey Epstein y el príncipe Andrew (Rufus Sewell) caminando por Central Park, la misma que perseguiría al miembro de la realeza durante muchos años.

Nueve años después, el Duque de York y su equipo liderado por su secretaria privada, Amanda Thirsk (Keeley Hawes), continúan trabajando para deslindarse de las acusaciones en contra de Epstein. Así es como, Thirsk se pone en contacto con Sam McAlister (Billie Piper) para que puedan dar a conocer el nuevo proyecto del príncipe Andrés. Por supuesto, Sam busca abordar otro tema en una posible entrevista. Aunque no llegan a ningún acuerdo, McAlister empieza su investigación y se prepara para conseguir “La gran exclusiva”.

Jae Donnelly (Connor Swindells) fotografía al príncipe Andrew junto a Jeffrey Epstein en la película dramática biográfica "Scoop" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SCOOP”?

Sam se pone en contacto con Jae Donnelly para averiguar los detalles sobre la fotografía y sigue tratando de convencer a Amanda Thirsk de que la única manera de que el príncipe limpie su imagen es accediendo a hablar del tema y brindar su versión de los hechos. La secretaria parece reacia a concretar una entrevista. Pero el arresto de Jeffrey Epstein bajo cargos de tráfico sexual, lo cambia todo.

Después de que Donnelly le adelanta la información a McAlister, la productora se comunica con su jefa Esme Wren (Romola Garai) y busca a Amanda Thirsk para insistir con la entrevista. Debido a estos últimos acontecimientos, el equipo del príncipe Andrew organiza una reunión con Sam, la periodista Emily Maitlis (Gillian Anderson) y el productor Stewart, quienes exponen las razones por la que el miembro de la realeza debería hablar sobre su amistad con Epstein.

El príncipe Andrés escucha atentamente sus argumentos, pero no parece convencido hasta que Sam es directo sobre cómo lo ve la gente. Tras la reunión, el Duque de York visita a su madre en busca de consejo y al parecer le dice que confía en que tomará la mejor decisión, así que acepta la entrevista. Sam comparte la buena noticia con el equipo, quiénes se preparan para el gran día.

Mientras Emily Maitlis revisa toda la información relacionada con las acusaciones en contra de Epstein y su entrevistado, y piensa en la mejor manera de abordar el tema para conseguir una declaración relevante, el equipo real prepara al príncipe Andrew para que responda de manera apropiada y pueda limpiar su imagen.

Sam McAlister (Billie Piper) consiguió la entrevista con el príncipe Andrew en la película dramática biográfica "Scoop" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA GRAN EXCLUSIVA”?

Las consecuencias de la entrevista

El 14 de noviembre de 2019, Emily dirige la entrevista de la mejor manera, mientras que el príncipe Andrés no logra su objetivo principal. Niega conocer a la joven que lo acusa de abuso sexual, menciona que no suda porque tiene un exceso de adrenalina y aunque admite que asistió a algunas fiestas de Epstein, miimiza la situacion recalcando que fueron simples cenas.

Aunque la periodista le brinda muchas oportunidades, el miembro de la realeza británica solo dice cosas extrañas y mentiras obvias. Cuando la entrevista termina el príncipe Andrew dice que todo salió bien, y Emily Maitlis lo deja pensar eso porque viene la otra parte difícil del proceso, que la BBC reciba la autorización para emitir la conversación de una hora.

Una vez que la entrevista se emite, queda claro que fue algo desastroso para el príncipe Andrew, quién más tarde, se aleja de sus deberes reales y pronto es despojado de sus títulos reales. En tanto, el segmento se convierte en el más visto de Newsnight y Sam celebra “La gran exclusiva” que consiguió.

Al final de “Scoop” se menciona que en marzo de 2022, Andrew llegó a un acuerdo en la demanda presentada por Virginia Giuffre, sin admitir responsabilidad, y se cree que pagó 12 millones de libras. “Los sobreviviente de los abusos de Jeffrey Epstein siguen luchando por justicia”.

Emily Maitlis (Gillian Anderson) deja que el Príncipe Andrew (Rufus Sewell) crea que la entrevista salió bien en la película "Scoop" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SCOOP”?

“Scoop” se estrenará en Netflix el viernes 5 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película dramática biográfica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.