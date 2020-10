La pandemia a causa del coronavirus ha hecho que muchas producciones televisivas tengan que detener sus grabaciones y en algunos casos, hasta se han cancelar diversos proyectos. Esta situación ha hecho que muchos actores se queden en casa esperando hasta el momento de retomar sus actividades y esto fue lo que sucedió con Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos.

Si bien es cierto, el actor colombiano está hace muchos años alejado del mundo de la actuación, sin embargo, el COVID-19 hizo que tenga que detener diversos proyectos que tenía bajo el brazo sobre su faceta empresarial.

El recordado actor de las exitosas series de El señor de los cielos y El Chema ha decidido no seguir esperando a que todo se mejore, así que está emprendiendo junto a Carmen Villalobos , un negocio agrícola que en estos momentos está ocupando gran parte de su tiempo.

SEBASTIÁN CAICEDO Y SU PROYECTO AGRICOLA

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos han decidido emprender un nuevo negocio para seguir generando ingresos y no quedarse de brazos cruzados en medio de esta pandemia que ha puesto en jaque al planeta.

“La gente siempre cree que si no estoy trabajando en la actuación o no estoy saliendo en la televisión no hago nada más, creen que porque Carmen es famosísima en la parte de Latinoamérica entonces de pronto yo estoy en mi casa rascándome la cabeza y soy mantenido, que esa es la palabra que muchas personas usan”, expresó recientemente el esposo de Carmen Villalobos en una transmisión en vivo que realizó a través de Instagram.

Nada más alejado de la realidad, y es que ha iniciado una gran aventura al lado de su esposa.

“Yo soy muy inquieto, así como descubrí la parte de la finca empecé a buscar otras opciones de negocio alterna y llegué a la parte de los arándanos”, contó Caicedo en un live con la revista colombiana Aló.

“El arándano es una fruta que viene tanto de Estados Unidos, de Canadá y de Chile, pero allá es una fruta muy cítrica y cuando la empezaron a cultivar en Colombia se dieron cuenta de que por nuestra geografía la fruta es mucho más dulce y muchos de los productores de esos países se están viniendo a producir acá. Hasta ahora uno de los productores más grandes en este momento es Perú, que suple la cuota mundial, y yo con la gente que he venido hablando me he dado cuenta de que Colombia puede llegar a darle mucho la pelea, pero tenemos que unirnos y ser un gremio más fuerte. Yo tengo el terreno que tengo y quiero sumar para esa cuota. No es fácil, es un sueño muy difícil porque desde que plantas la planta, valga la redundancia, al primer fruto es entre un año y año y medio. Es amor, es trabajo, son ganas, pero hay que hacerlo porque si no empiezas, nunca tienes nada así que ese es el sueño que estamos ahorita: trabajar duro para lograr lo que queremos”, compartió.

Aunque está muy ilusionado con este nuevo rumbo profesional que ha tomado su vida en los últimos años, Sebastián no descarta volver a la actuación en un futuro cercano.

“Yo voy a regresar muy pronto a las pantallas, sea en televisión, sea haciendo series, pero como ser humano individual yo tengo que tener algo diferente. Nosotros los actores tenemos que tener un plan A, B y C. Yo quiero tener mi plan B y C. Mi plan B es nuestra empresa y el C es nuestra finca con nuestros arándanos”, aseguró el intérprete de 38 años.

“Yo estoy feliz haciéndolo ahorita porque en Colombia la industria está parada. Hay muy poco trabajo, no están haciendo audiciones... Yo como Sebastián no me puedo quedar quieto en mi casa prendiendo la televisión o esperando a que el trabajo me llegue. Yo necesito hacer algo”.

