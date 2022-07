Sebastián Rulli, uno de los galanes de exitosas telenovelas mexicanas como “Rubí”, “Teresa”, “Lo que la vida me robó”, entre otras, decidió mostrarse tal como vino al mundo para festejar un año más de vida.

Las fotos fueron tomadas por su pareja, la también actriz Angelique Boyer, quien no dudó en capturar el momento que ya ha hecho suspirar a sus millones de seguidores en redes sociales, que han destacado cómo luce a sus 47 años.

Debido al revuelo que han provocado las fotografías, te damos a conocer cuáles son y dónde fue fotografiado para deleitar a su público.

Aunque el actor siempre ha mostrado su trabajada figura en sus redes sociales, esta vez decidió mostrar mucho más (Foto: Sebastián Rulli / Instagram)

SEBASTIÁN RULLI SIN NADA DE ROPA

El histrión nacido en Argentina no dudó en celebrar de una manera diferente su cumpleaños número 47 este 6 de julio. A él no se le ocurrió mejor idea que mostrarse sin ninguna prenda en el mar para dejar volar la imaginación de sus fanáticos.

“Hoy festejo la vida como Dios me trajo al mundo hace 47 años. ¿Así, o más claro? ¡Échale agua! Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir”, comenzó a escribir en su publicación de cuatro fotos.

Aquí, el mar le llega hasta las rodillas al galán de telenovelas (Foto: Sebastián Rulli / Instagram)

En todas luce muy sonriente y cubriéndose la entrepierna con las dos manos para evitar cualquier tipo de censura por parte de Instagram.

El único look que luce son unas pulseras en el brazo derecho y un reloj plateado en la mano izquierda. Con estas imágenes se puede apreciar su trabajada figura, en base una estricta rutina de ejercicios.

Las imágenes fueron tomadas por su novia Angelique Boyer (Foto: Sebastián Rulli / Instagram)

Rulli no dudó en agradecer a sus seguidores: “Feliz y pleno ¡Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla! Gracias por tanto amor y muestras de cariño. Consciente de lo bendecido que soy de contar con tod@s ustedes. No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud”.

Al final, decidió bromear con la mujer que ama. “Gracias mi amor @angeliqueboyer por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos”, escribió.

Él decidió tomarse fotos en el mar sin ninguna prenda (Foto: Sebastián Rulli / Instagram)

ATREVIDO DESNUDO HACE SUSPIRAR A SUS SEGUIDORES

Como era de esperarse, el atrevido desnudo hizo suspirar a las personas que lo siguen, quienes no dudaron en darle “me gusta” y escribirle miles de comentarios.

Sus compañeros también lo felicitaron y celebraron un año más de vida el actor que ha enamorado a la audiencia.