Selena Quintanilla , La Reina del Tex Mex, estaba en la cúspide de su carrera, era empresaria y tenía una vida por delante ya que solo tenía 23 años. Pero el 31 de marzo de 1995 todo cambió debido a que Yolanda Saldívar le arrebató la vida de una forma muy abrupta y cobarde. Esto sin duda dejó a la comunidad latina devastada y la herida se mantiene hasta el día de hoy.

Ya han pasado 25 años desde que la cantante fue asesinada y para recordar su legado, se han estrenado películas y series sobre su vida. Ha esta lista se acaba de sumar la producción realizada por Netflix.

El gigante de streaming acaba de estrenar “Selena, la serie” y muestra la complicada situación económica que enfrentó la familia Quintanilla antes de ser reconocidos en la escena musical. Además retrata los inicios de La Reina del Tex-Mex y su lucha para triunfar en un género musical dominado por hombres.

Para esta nueva propuesta, se ha conseguido un elenco de lujo y aquí te vamos a contar quién es quién en la nueva serie de Netflix.

CHRISTIAN SERRATOS ES SELENA

Christian Serratos. (Foto: @christianserratos)

Christian Serratos fue la elegida para interpretar la versión adolescente y adulta de la cantante. Muchos críticos han asegurado que la actriz de 30 años no se parece en nada a Selena, sin embargo, a lo largo de los nueve capítulos, llega a capturar la esencia y carisma de Selena. Esto ha hecho que Serratos esté en la mira de todos.

NOEMI GONZALES ES SUZETTE QUINTANILLA

Noemi Gonzales da vida a la hermana de Selena (Foto: Instagram / Netflix)

Noemi Gonzales da vida a la hermana de Selena. La actriz ha logrado interpretar bien a Suzette y también muestra a la perfección todo lo que vivió con su familia y la tragedia que los ha marcado para siempre.

Gonzales ha participado en pequeñas producciones estadunidenses como East Los High y The Young and the Restless, también apareció en la película The Tax Collector con Shia LaBeouf.

RICARDO CHAVIRA ES ABRAHAM QUINTANILLA JR.

Ricardo Chavira como Abraham Quintanilla en un episodio de : "Selena, la serie". Foto: Netlix

El padre de Selena es interpretado por Ricardo Chavira, actor conocido por Desperate Housewives y ganador de dos premios del Sindicato de actores (SAG).

El actor muestra el lado sofocante y el nivel de perfeccionista que el padre de Selena tenía con todos sus hijos.

GABRIEL CHAVARRÍA ES A.B. QUINTANILLA

Abraham "A.B." Quintanilla III, el hermano de la cantante de tex-mex, era el encargado de tocar el bajo en Selena y los Dinos. Su papel será interpretado por el actor Gabriel Chavarria. (Foto: Instagram @selenanetflix /Netflix)

Juan Martínez es el pequeño A.B en el primer capítulo; mientras que Gabriel Chavarría, actor de El Planeta de los Simios: La guerra, toma el papel en los restantes episodios para retratar la juventud y vida de adulta del hermano mayor de Selena.

El refleja toda la presión que en su momento A.B. Quintanilla sintió a lo largo de todo este ascenso familiar.

MARCELLA SAMORA ES SEIDY LÓPEZ

Marcella Samora le da vida a la mamá de Selena (Foto: Netflix)

Marcella Samora da vida a la matriarca de la familia Quintanilla. La actriz debutó en la pantalla grande con la reconocida película Mi vida loca y, recientemente, dirigió su primer filme, American Born.

JESSE POSEY ES CHRIS PÉREZ

Jesse Posey le da vida a Chris Pérez, el esposo de Selena (Foto: Netflix)

Fue uno de los miembros de la banda Los Dinos. El artista se casó con Selena en secreto en abril de 1992. Es interpretado por Jesse Posey, hermano menor del actor Tyler Posey (Scott McCall en la serie Teen Wolf).

JULIO MACÍAS ES PETE ASTUDILLO

Pete Astudillo (Foto: Netflix)

Fue líder de la escena de la música tejana en la década de 1990. Inició su carrera en la banda de Selena y fue su vocalista de respaldo. Grabó dos duetos con ella “Ámame, quiéreme” y “Siempre estoy pensando en ti”, posteriormente se lanzó como solista. El cantautor es interpretado por Julio Macías.

NATASHA PÉREZ ES YOLANDA SALDÍVAR

Natasha Pérez es Yolanda Saldívar (Foto: Netflix)

Yolanda Saldívar es la enfermera que se convierte en Presidenta del club de fans de Selena y la responsable de haber matado a la cantante. Natasha Pérez está detrás del personaje, actriz que estuvo en La joven del agua y Baja.

EL ELENCO INFANTIL DE SELENA, LA SERIE

MADISON TAYLOR ES SELENA DE NIÑA

La recién llegada Madison Taylor Baez es una niña de 9 años de edad con un gran talento para la música que no duda en compartir desde sus redes sociales. Este joven talento le dará vida a la versión niña de Selena Quintanilla. La misma etapa en la que sus padres descubren el talento de su hija. (Foto: Instagram @selenanetflix /Netflix)

Madison Taylor es la actriz infantil que interpretó a Selena de niña. En la serie se cuenta que desde muy pequeña dio a conocer su talento vocal para interpretar temas musicales, por lo que impulsada por su padre y familia se embarcó en el viaje para hacerse un lugar en la industria musical, teniendo que adaptarse a diversas circunstancias

DANIELA ESTRADA ES SUZETTE QUINTANILLA DE NIÑA

La versión infantil de Suzette Quintanilla será encarnada por la joven artista Daniela Estrada. (Foto: Instagram @selenanetflix /Netflix)

Suzette Quintanilla no precisamente tenía un gusto musical de pequeña, aunque orillada por su familia tuvo que entrarle a la batería. Daniela Estrada está detrás de la versión infantil del personaje.

