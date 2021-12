¿Qué sucedió con el testamento de Selena Quintanilla? La “Reina del Tex-Mex” falleció el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, a manos de Yolanda Saldívar, su asistente y presidenta de club de fans. A esas edad, por supuesto que la cantante no tenía un testamento escrito. Probablemente nunca se le cruzó la idea, ni remotamente. Por ello, tras su fallecimiento, ese fue el gran tema de su familia: cómo repartir la herencia de la exitosa artista y empresaria.

Selena marcó un hito en la música e impactó en el mundo hispanohablante con canciones como “Amor prohibido” y “Como la flor”. Su popularidad, a una corta edad, aumentó rápidamente hasta posicionarla en una de las celebridades más influyentes de los 90.

Nacida en Texas, Estados Unidos, Selena estuvo predestinada para la música y encontró en su padre Abraham Quintanilla y sus hermanos un lugar para desarrollar su talento, lo que luego daría pase a su trabajo como solista.

En ese camino, conoció y se enamoró de Chris Pérez, a pesar de la negativa del patriarca de la familia. La cantante y el guitarrista terminaron casándose a escondidas en 1992. Cuando muere Selena, de acuerdo a los reportes de medios locales, la herencia de Selena habría recaído en el esposos por la legislación de ese entonces. Pero no fue así.

Abraham Quintanilla Jr. en la ceremonia en honor a su hija Selena Quintanilla, con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 3 de noviembre de 2017 (Foto: Tara Ziembra / AFP)

¿CÓMO FUE LA REPARTICIÓN DE LA HERENCIA DE SELENA QUINTANILLA?

Al no haber un testamento, la herencia de Selena Quintanilla fue manejada por Abraham Quintanilla, su padre, quien con un abogado llegó a la casa de Chris Pérez, el viudo, para acordar el porcentaje que le iba a tocar a él y su familia.

Pérez, quien estaba en el peor momento de su vida, habría aceptado repartir los bienes de Selena en mitades: una para el esposo y otra para la familia, con Abraham a la cabeza. Además, según información de la prensa internacional, al firmar el acuerdo, el músico habría a los derechos de propiedad de la cantante.

El guitarrista tuvo el 25% de las ganancias netas de los trabajos póstumos de Selena, pero no fue permitido de utilizar nada con respecto a la “Reina del Tex-Mex”. Por ello, fue demandado por Abraham Quintanilla debido a la publicación su libro “To Selena, With Love”. Mientras que una serie que quería hacer una seria basado en dicha publicación, pero se abortó por una batalla legal del padre de la cantante.

Un video publicado en la plataforma de YouTube muestra la famosa casa de la hija de Abraham Quintanilla (Foto: Chris Pérez / Instagram)

¿CUÁL ES EL LIBRO QUE CHRIS PÉREZ ESCRIBIÓ SOBRE SELENA?

En el libro publicado en el 2012, bajo el título de “Para Selena, con amor”, Pérez habla por primera vez sobre su historia de amor con la que fue en ese momento la mayor exponente de la música latina, Selena Quintanilla. En la serie planeaba contar detalles exclusivos que no mencionó en el libro, los cuales guardó en su corazón por muchos años:

“Para Selena, con amor me permitió aceptar mi experiencia y entender el vacío que podía llenar en los corazones de tantas otras personas. Ahora estoy listo para dar el paso importante de ser totalmente sincero y hacer que mi relación eterna cobre vida en la pantalla”, escribió el músico.

¿CÓMO INICIÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE SELENA QUINTANILLA Y CHRIS PÉREZ?

La historia de amor entre Pérez y la cantante se dio cuando el músico integró Selena y los Dinos. Tiempo después empezaron una relación, de la que muchos no tenían conocimiento. En abril de 1992, la pareja de músicos se casaron; cuando ella apenas tenía 20 años y él 22. Esta ceremonia se llevó a cabo en el condado de Nueces, Texas.

Si bien, Selena y Chris Pérez estaban completamente enamorados, el hecho de que trabajaran juntos y se vieran las 24 horas del día, hizo que tuvieran algunas discusiones. Por suerte, supieron afrontar estas dificultades, e incluso hablaron de tener un bebé.

¿CUÁLES ERAN LAS MEDIDAS DE SELENA QUINTANILLA?

¿Cuánto medía y pesaba Selena? ¿Cuáles era sus medidas? A continuación, los datos concretos compartidos por el sitio De10, de El Universal de México:

Peso de Selena: 57 kilogramos

Talla de Selena: 1,65 metros

Busto de Selena: 89 centímetros

Cintura de Selena: 66 centímetros

Cadera de Selena: 94 centímetros

Según la información que el citado medio recogió del portal Healthy Celeb, Selena Quintanilla también tenía los ojos de color marrón y el cabello negro.

Selena Quintanilla a 25 años de su muerte https://elbocon.pe/boconvip/asesina-de-selena-quintanilla-podria-salir-libre-en-unos-anos-por-buena-conducta-yolanda-saldivar-estados-unidos-usa-nndc-noticia/