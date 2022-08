A poco de cumplirse tres décadas de la trágica muerte de Selena Quintanilla, su recuerdo permanece. La cantante que conquistó a Estados Unidos y México tendrá un nuevo álbum con canciones que no se han escuchado antes. Uno de los primeros adelantos ha sido el tema “Como yo te quiero a ti”.

La carrera de la intérprete se vio truncada luego de ser asesinada por Yolanda Saldívar, quien trabajaba para ella en ese entonces. No pudo sobrevivir al fatal disparo que recibió y vio por finalizados sus sueños, con tan solo 23 años.

Pese a que ha pasado tanto tiempo desde aquel incidente, el legado de Selena Quintanilla sigue vivo. Desde entonces, se han realizado diversas películas y series sobre su vida, además de ser uno de los íconos más grandes de la música.

Selena Quintanilla fue asesinada en 1995 por Yolanda Saldívar, quien se había convertido en una persona de su entera confianza (Foto: Twitter)

EL NUEVO ÁLBUM DE SELENA QUINTANILLA

Dentro de poco, estará disponible un nuevo álbum con canciones inéditas de Selena Quintanilla. Quizás muchos piensen que se tratan de temas ya lanzados que serán mejorados, pero ese no es el caso.

La familia de la cantante tejana ha conseguido grabaciones de canciones que interpretó cuando era más joven. En colaboración con Warner Music Latina, han utilizado la tecnología para hacer sonar a su versión de 13 y 16 años, como lo hacía de adulta.

El sencillo se titula “Moonchild Mixes” y ha sido producido por su hermano A.B. Quintanilla, quien compuso muchas de las canciones de Selena en vida, como “Baila esta cumbia” y “Como la flor”.

Mientras tanto, otros miembros de la familia también han formado parte del proyecto, como Abraham Quintanilla Jr., el padre de la intérprete que se desempeñó como productor ejecutivo.

“Lo que tiene de único es que no sólo la música tiene arreglos completamente nuevos, sino que mi hijo trabajó en la voz de Selena con las computadoras y si la escuchas, suena en esta grabación como lo hacía justo antes de fallecer”, dijo el progenitor a “Latin Groove News”.

OTROS LANZAMIENTOS DE SELENA QUINTANILLA

Esta no es la primera vez que se publican canciones inéditas de Selena Quintanilla después de su muerte. En el 2015, su familia lanzó un tema que habían dado por perdida, el cual se llama “Oh No (I’ll Never Fall in Love Again)”.

A modo de anticipo, ya han publicado una de los demos que forman parte de “Moonchild”, el cual se titula “Como te quiero a ti”, la cual tiene la misma esencia que su trabajo musical.

Además, hay una versión de “sing along” que han puesto a disposición del público para que puedas cantar la letra a todo pulmón.

¿CUÁNDO SE LANZA “MOONCHILD MIXES” DE SELENA QUINTANILLA?

Mientras que una de las canciones del nuevo álbum de Selena Quintanilla ya está disponible en diversas plataformas como YouTube y Spotify, dentro de poco se lanzará el sencillo completo.

“Moonchild Mixes” se publicará el 26 de agosto, tal como lo han anunciado en las redes oficiales de la cantante.