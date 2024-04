Shakira puede qué esté en uno de los mejores momentos de su carrera como cantante tras haber sacado un nuevo álbum musical y por estar a unos meses de empezar una gira por Estados Unidos y Canadá, que podría extenderse por más países en el futuro, pero no hay que olvidar que, para tener esa exitosa actualidad, tuvo que atravesar una etapa muy complicada, quizá una de las más difíciles de su vida: su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Desde el 2022, cuando se confirmó el rompimiento de esta relación, todo en la vida de la colombiana cambió radicalmente, pues estaba en España, un país que no era el suyo, con sus dos hijos, los medios de comunicación siguiéndola en todos lados y, para colmo, soportando una crisis emocional y dolorosa a causa del rompimiento de su romance que había durado alrededor de 12 años, tiempo en el que fue demasiado feliz, pese a que siempre puede haber una traba que fue superada.

Shakira parecía estar en un cuento de hadas y sentía que había logrado su sueño más grande que siempre estuvo consigo, pero todo ello se destruyó cuando Piqué le fue infiel y luego iniciaría una nueva relación con una joven llamada Clara Chía Martí. Sin dudas, un duro golpe que, luego de dos años, está siendo superado. Es más, pareciera que ya quedó en el olvido y que ahora solo quedará como una enorme experiencia y lección de aprendizaje.

De eso y muchas cosas más, Shakira ha hablado en una reciente entrevista que le dio a Andrea Thompson para la edición británica de la revista Marie Claire con la finalidad de promocionar su disco “Las Mujeres Ya No Lloran”. Ahora, te presentaré sus más importantes palabras, con las que nuevamente tocó el tema de su separación y todo lo que ello ocasionó.

LA REFLEXIÓN DE SHAKIRA TRAS SU SEPARACIÓN

Una de sus primeras frases de la entrevista tuvo que ver con lo que sintió cuando terminó su amorío con Gerard Piqué. De acuerdo con lo que ella ha dado a conocer, se sentía una mujer muy débil desde siempre y que acabara su romance fue como un baldazo de agua fría porque no se lo esperaba y no sabía qué hacer para manejarlo. Afortunadamente, gracias a ello descubrió que es alguien muy fuerte y capaz de salir adelante, pese a lo que experimentó.

“En el pasado siempre pensé que era una persona débil y frágil, que no sobreviviría a ciertas situaciones. Entonces, de repente, la vida me presentó todas esas situaciones al mismo tiempo y me pregunté si iba a sobrevivir. Pero lo hice. Y ahora hay menos cosas que temo”, reconoció la artista colombiana.

¿QUÉ ERA LO QUE BUSCABA SHAKIRA EN UNA RELACIÓN?

Cuando una persona inicia una relación, lo hace con toda la ilusión de que marchen bien las cosas y con el tiempo esos primeros sentimientos se transforman hasta convertirse en deseos de que ambos avancen juntos de la mano y, quién sabe, y formar una familia. Shakira no fue la excepción, pues en esta entrevista aceptó que ella siempre quiso tener a un hombre especial en su vida.

Tener como figura paterna a un varón que sigue enamorado de su esposa, marcó bastante en la vida de la cantante, así que, directa o indirectamente, buscó a una persona que, como su padre, sea la fortaleza y compañía que necesitaba en toda su vida. Si bien lo consiguió por muchos años, al final se llevó una gran decepción del hombre al que decía amar con todo su corazón.

“En el fondo siempre pensé que tener un esposo era lo más importante de mi vida. Estaba en busca de ese hombre como mi papá, con quien tendría hijos y luego haría planes para estar con él para siempre, como mis padres, que todavía están tan enamorados. Hice muchos sacrificios por esto. Yo era leal. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado”, comentó.

EL SUEÑO MÁS GRANDE QUE TENÍA SHAKIRA Y QUE FUE DESTRUIDO POR PIQUÉ

Teniendo en cuenta sus declaraciones anteriores, era lógico que Shakira dijera que su sueño más grande en toda su vida sea formar una familia. De hecho, lo logró, pero, como todos sabemos, se acabó por culpa de una supuesta infidelidad de parte del entonces jugador del Barcelona. De esa manera, aquella ilusión y deseo se esfumaron y no han regresado hasta ahora.

“Siempre soñé con tener una familia de cuatro y, por un tiempo, tras la separación, sentí como si fuera una mesa de tres patas. Me preguntaba cómo íbamos a sobrevivir, cómo lo íbamos a hacer. Hablamos mucho. Tenemos un diálogo constante. Escucho sus opiniones y viceversa. Lo solucionamos”, afirmó.

Gerard Piqué y Shakira tuvieron una relación de 12 años, tiempo en el que trajeron a dos niños al mundo (Foto: Shakira / Instagram)

¿SHAKIRA CREE EN EL AMOR?

Después de todo lo que ha vivido Shakira, sería lógico que ella ya haya dejado de creer en el amor. Sin embargo, esto no es así, por más que no haya tenido un noviazgo hasta el momento tras su separación. La artista ha reconocido que sí cree en ese sentimiento, pues tiene un claro ejemplo en su familia, específicamente en sus padres, que siguen enamorados y juntos tras pasar más de 50 años.

“No puedo decir que no creo en el amor, porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; cómo se miran a los ojos y se toman de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro. He sido testigo del amor, pero yo tampoco he tenido tanta suerte. La monogamia es una utopía. Pero he sido recompensada de otras maneras, con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos”, fueron algunas de sus palabras al respecto.