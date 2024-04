Gracias a una larga lista de éxitos, Shakira ya es considerada como una leyenda de la música latinoamericana. Sus discos y sencillos de antaño han recibido cientos de elogios por la prensa especializada y sus fanáticos. Sin embargo, para la exnovia de Gerard Piqué, son sus recientes composiciones las que mayor satisfacción le han generado. ¿Será cierto eso o es una estrategia de promoción para su reciente disco?

Vigente desde mediados de la década de los noventa, Shakira ha logrado escribir verdaderos himnos de amor que han pasado a la posteridad. Temas como “Antología”, " ¿Dónde estás corazón?” o “Ciega, sordomuda” forman parte de la discografía de la “Loba”.

A inicios de los 2000, la nacida en Barranquilla, quien recientemente estrenó un nuevo álbum junto a otros artistas como Rauw Alejandro, Bizarrap y Karol G, colaboró con los nombres más sonados de aquel entonces, siendo Alejandro Sanz y Beyoncé alguno de ellos.

Shakira tiene más de 30 años de trayectoria musical (Foto: Shakira / Instagram)

Sin embargo, sorprendió que sea la propia Shakira quien revele que son sus temas más recientes los que mayor satisfacción le han generado a lo largo de su trayectoria. ¿Por qué dijo eso? Pues, te lo cuento en esta nota que Mag tiene para ti.

SHAKIRA: ¿REALMENTE PREFIERE SUS CANCIONES DE AHORA QUE LAS DE HACE 20 AÑOS?

En diálogo con el programa radial “Deep Hidden Meaning”, la oriunda de Barranquilla se dio tiempo para tratar diferentes temas entre los que destacaron los cambios que ha experimentado en su carrera. Recordemos que en su momento la propia Shakira fue compositora e intérprete al mismo tiempo.

Durante una parte de la entrevista, la también expareja de Antonio de la Rúa comentó que los años le han enseñado a valorar más su faceta como artista. “Este es un momento diferente en mi vida con este álbum (”Las Mujeres Ya No Lloran”) y creo que he recorrido un largo camino, pero prefiero lo que hago hoy. No sé, ¿es algo que nos pasa a todos, que con el tiempo nos gustamos más?”, comentó Shakira.

Luego, la madre de Sasha y Milán comentó que son sus temas más recientes los que más se acomodan a su nuevo estilo de composición. “Me pregunto si eso les sucede a todos los artistas. Prefiero las cosas que hago ahora. Prefiero la música que hago ahora y la forma en que canto e interpreto ahora, la forma en que escribo ahora. Me gustan mis elecciones estilísticas. Creo que son mejores ahora que, no sé, hace 20 años”, agregó.

Shakira y Alejandro Sanz en un concierto realizado en Argentina en el año 2008 (Foto: AFP)

Recordemos que, hace poco, Beyoncé Knowles lanzó su álbum “Cowboy Carter”, lo que llevó a Shakira a recordar su experiencia al colaborar con ella en la canción “Beautiful Liar” en 2007.

“Beyoncé es simplemente increíble por lo que hace por las minorías en Estados Unidos y en todo el mundo. Lo que ha hecho por las mujeres de color, lo que ha hecho por las mujeres en general. El propósito que tiene su vida y su música. Es innegable y es de gran magnitud…Ella quería aprender algunos de mis movimientos y me dijo: “Enséñame a hacer eso”. Se nota que es una persona que está en constante crecimiento, porque observa y aprende, y tener esa curiosidad intelectual creo que es lo que te hace evolucionar como artista. Y estaba aprendiendo de ella al mismo tiempo”, fue lo que dijo la intérprete colombiana en dicho medio radial.

CANTAR EN INGLÉS: ASÍ FUE UNO DE LOS RETOS MÁS GRANDES EN LA CARRERA DE SHAKIRA

A pesar de que ya pasó buen tiempo desde el lanzamiento de “Whenever, Wherever” en 2001, Shakira sigue recordando el enorme esfuerzo que significó escribir y cantar en un idioma extranjero. “‘Laundry Service’ fue mi primer álbum de crossover con el mundo anglosajón y el primero que incluyó canciones en inglés cuando apenas podía hablar ese idioma. Uno de los mayores retos intelectuales de mi vida artística. Realmente me esforcé por escribir canciones en inglés. Bueno, toda mi vida estuve escuchando música en inglés, pero realmente no sabía lo que decía cuando cantaba esas canciones”, adicionó.

Shakira a sus 23 años, en los 2000 (Foto: Sony Music)

Asimismo, mencionó que tomó varias agrupaciones de referencia, sobre todo de algunos grupos de la nueva ola norteamericana. “Cuando vivía en Colombia simplemente no hablaba el idioma, pero amaba muchas bandas de los 90, Nirvana y todo el rock alternativo de Seattle. Me gustaba mucho eso, y también la música rock en general, Metallica, algunos grupos new wave como New Order…Me dejó alucinada ver cómo la gente recibió a Laundry Service. Me hizo dar la vuelta al mundo muchas veces de gira y es simplemente un momento muy emocionante en mi vida”, concluyó.

Si estás interesado en celebridades, en Mag puedes encontrar varios artículos que he escrito y estoy seguro de que te van a interesar.

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.