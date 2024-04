Luego de estrenar su álbum “Las mujeres ya no lloran”, Shakira volvió a captar la atención en las últimas horas en las redes sociales. La colombiana se dio un tiempo para ver con sus hijos Barbie, la película candidata a los Premios Oscar, y reveló que no fue de su preferencia. La opinión no fue tomada de la mejor manera por parte de los usuarios y lo hicieron evidente a través de memes y publicaciones pintorescas.

Desde que se estrenó a nivel mundial, la película Barbie ha batido récords de recaudación y, en las primeras semanas, se convirtió en la más taquillera en Estados Unidos. Debido a su gran éxito, la cinta que protagonizaron Margot Robbie y Ryan Gosling fue nominada a los Premios Oscar junto a reconocidas películas.

Una de las que no quedó satisfecha con la película fue Shakira, según lo reconoció en una entrevista que concedió a la revista Allure. Barbie muestra la vida de la célebre muñeca en un universo que se rige por el sexo femenino.

“Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castrante, y estoy de acuerdo, hasta cierto punto”, reveló la cantante colombiana.

Los memes y las reacciones a la opinión de Shakira sobre Barbie

En las redes sociales, muchos usuarios compartieron memes para alzar su voz de protesta contra la opinión de Shakira.

Shakira cuando le vuelvan a hacer una pregunta capciosa en una entrevista pic.twitter.com/KLIfN5LweX — david puentes (@DavidPuentesSoy) April 2, 2024

Yo leyendo que a Shakira no le gustó Barbie || Yo leyendo por qué a Shakira no le gustó Barbie pic.twitter.com/og77woz701 — ana⁴⁴ (@anapau_villa) April 2, 2024

Los fans de Shakira en estos momentos después de lo de Barbie: pic.twitter.com/Q5adK3yD64 — Tomaseba (@tomaseba) April 1, 2024

¿Shakira machista? ¿La que casi colabora con puros hombres? ¿La que tiene una canción antiaborto? ¿La que se sintió atraída por un futbolista unineuronal? ¿La que siempre expresa admiración por su padre y a su madre apenas la menciona? pic.twitter.com/EPOj3jmcR6 — Le pusimos Juanchi 🐕 (@PaveloRockstar) April 1, 2024

Shakira saliendo de ver Barbie con sus hijos pic.twitter.com/7I8kfSqkqU — La Bonita de Puente Alto 🇨🇱🏳️‍🌈 (@ErestuFaloon) April 1, 2024

