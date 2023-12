La cantante Shakira ha tenido un 2023 excelente a nivel profesional, pues su música ha sido tendencia en todas partes del mundo. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que a nivel personal no ha tenido un año tan bueno que digamos y no solo por el hecho de seguir afrontando todo lo relacionado a su separación de Gerard Piqué.

La colombiana afrontó un juicio con Hacienda de España, en el que se declaro culpable y tendrá que pagar una millonaria cantidad de dinero. También tuvo que organizar todo para abandonar Barcelona y mudarse a Miami, donde es el centro de operaciones de su equipo de trabajo con la finalidad de seguir triunfando en su profesión.

Hasta allí hemos nombrado algunos de los momentos más duros que la cantante afrontó en este año, pero hay uno que quizá sea mucho más complicado y sensible. Y es que, a lo largo de estos meses, la salud de sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, ha ido empeorando, provocando que su cabeza esté pensando más en Barranquilla, donde ellos viven, que en sus propias cosas y responsabilidades.

Si bien todo no marcha a pedir de boca, todo hace indicar que existe una pequeña mejoría en la pareja de esposos y hasta pudieron reaparecer públicamente en un evento organizado para homenajear a Shakira.

LOS PADRES DE SHAKIRA REAPARECEN PÚBLICAMENTE

En la mañana del martes 26 de diciembre, en Barranquilla se montó un evento para develar una estatua gigante de Shakira, de 6.4 metros de altura y 6 toneladas para ser más exactos. El escultor Yino Márquez fue el encargado de inmortalizar a la cantante colombiana en una especie de homenaje por su exitosa carrera desde la década de los 90.

Debido a diferentes motivos, Shakira no pudo asistir al evento organizado en Barranquilla, pero los que estuvieron representándola fueron sus papás, quienes han evidenciado una pequeña mejoría a meses anteriores. Con una sonrisa en el rostro, ambos hicieron la develación protocolar y se mantuvieron muy orgullosos de esto.

La propia cantante fue quien dio a conocer todo esto de forma pública a través de su cuenta de Instagram, en la que subió varias fotografías de lo sucedido, en las que estuvieron sus padres con una sonrisa que significaba mucho para todos.

Los padres de Shakira al lado de la estatua en homenaje a la cantante colombiana (Foto: Shakira / Instagram)

LA ESTATUA DE SHAKIRA

Ubicada en el Malecón del Río de Barranquilla, la estatua, como lo mencionamos pesa 6 toneladas y tiene un tamaño de 6.4 metros. El escultor Yino Márquez fue el encargado de dirigir toda esta obra, en la que participaron también más de 30 personas.

Para su realización, la figura de la artista fue hecha en arcilla con la finalidad de hacer un molde de silicona y después de fibra de vidrio. Finalmente se echó el bronce para que tenga el acabado final.

La escultura de la colombiana está en una pose de danza de vientre o movimiento de caderas. Y es que la cantante, desde muy joven, se ha caracterizado por esos bailes en sus presentaciones y videoclip. Es como una marca registrada para ella.