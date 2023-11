Shakira puede estar gozando de un segundo aire muy exitoso en su carrera musical, pero había algo que no le permitía despegar del todo ni enfocarse mentalmente al 100% en ello: su problema con Hacienda en España. Sin embargo, nada dura para siempre y ahora parece que la cantante podrá estar más aliviada tras la aceptación de los cargos y el acuerdo al que sus abogados llegaron con la justicia de ese país.

La artista nacida en Colombia había sido acusada de fraude fiscal por no haber pagado impuestos entre los años 2012 y 2014, por lo que le pedían una el pago de una multa de 23.5 millones de euros y una pena de prisión de 8 años y 2 meses. Para suerte de ella y sus fanáticos, lo solicitado por la Fiscalía quedará en el pasado, así que solo nos queda enfocarnos en el presente y en el futuro de este caso.

Como recordaremos, Hacienda aseguró que Shakira no había pagado 14.5 millones de euros durante los años ya mencionados, pero ella indicó que en ese tiempo solo iba de visita a Barcelona por unos días con la finalidad de visitar a su entonces pareja, el futbolista Gerard Piqué, y que su domicilio fiscal estaba en Bahamas y no en España.

En el pasado se conoció que, para evitar mayores complicaciones, Shakira ya había pagado ese monto de dinero defraudado más los intereses (17.2 millones de euros), pero eso no fue suficiente para que el Ministerio Público desestime el proceso en su contra, por lo que se llegó a pactar que empezaría un juicio este lunes 20 de noviembre.

El proceso legal que iniciaría Shakira iba a durar muchas semanas y quizás luego se prolongue por varios años más, teniendo en cuenta las apelaciones, alegatos y demás. También se informó que, en total, serían más de 100 testigos que iban a dar sus versiones. Ellos serían personas que, de alguna manera, tuvieron contacto con la cantante en esa época, como vecinos, peluqueros, etc.

Ante todo esto, la cantante decidió aceptar los cargos y no tomar el camino del juicio, el cual había sido su primera opción en el pasado, pues defendía a muerte su inocencia. Si bien el proceso ha sido veloz, esto no quiere decir que se libre del pago de multas y más, así que ahora vamos desmenuzando todo lo que se ha informado desde España.

Así ha sido la imagen de Shakira sentada en el banco de los acusados. La cantante ha llegado a un acuerdo con las acusaciones por el que reconoce un fraude de 14,5 millones a Hacienda, eludiendo así la prisión https://t.co/9YTBsV28E0 pic.twitter.com/VatMS86nIx — Europa Press (@europapress) November 20, 2023

SHAKIRA DEBERÁ PAGAR UNA MILLONARIA MULTA

Al aceptar los cargos que la Fiscalía le imputó (un total de seis delitos), Shakira tendrá que pagar una millonaria multa. El monto que había sido estipulado por los fiscales era de 23.5 millones de euros, pero, con su declaración de culpabilidad, esa cifra bajó considerablemente hasta los 7.3 millones de euros que deberán ser abonados por la colombiana.

En otras palabras, la expareja de Gerard Piqué fue multada con el 50% del monto que había defraudado durante los años 2012, 2013 y 2014. Si bien es una cifra altísima, no se compara a la que pedían en su contra y con ello se evita también que su intimidad y vida en Barcelona sea expuesta por varios años durante el juicio.

FUE CONDENADA A PRISIÓN

Tras aceptar los delitos en su contra, Shakira tenía que ser condenada por el juez. La Fiscalía había enfatizado en su solicitud de 8 años y 2 meses de prisión, pero el juzgado determinó que la condena sería de 3 años, que se pueden traducir como seis meses por cada uno de los delitos que cometió a lo largo del periodo de tiempo ya mencionado.

Si bien la colombiana ha sido condenada a prisión, ella no ingresará a un centro penitenciario a cambio del pago de otra cantidad de dinero. En esta oportunidad se libró de la cárcel con el pago de 432 mil euros.

Eso sí, Shakira ha sido condenada a pena de inhabilitación, así que no podrá tener subvenciones ni ayudas oficiales durante un año por cada uno de los seis delitos, ni gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Shakira agradece a sus fans que se acercaron a la corte en este día tan especial para ella (Foto: AFP)

SHAKIRA EXPLICA POR QUÉ ACEPTÓ LOS CARGOS: SUS HIJOS

Desde hace un tiempo, Shakira estaba con la seguridad y firmeza de que era inocente y tenía las ganas de demostrarlo en los tribunales españoles, pero de un momento a otro cambió de parecer y prefirió acabar con todo de una vez por todas y sacarse la preocupación del juicio de la cabeza para enfocarse en su carrera y sus familiares.

Tras lo sucedido, la sudamericana envió un comunicado en el que cuenta detalles de lo que había sucedido y explica por qué tomó la decisión de aceptar los cargos en vez de demostrar su inocencia.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, fueron algunas de sus primeras palabras.

Posteriormente, resaltó que fueron sus hijos los que la motivaron a terminar con todo eso de una vez. “Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”, añadió la artista, quien se enfoca ahora en su carrera musical y en sus pequeños, Milan y Sasha.

Horas después, en sus historias de Instagram, Shakira compartió un video recibiendo sus más recientes premios y hablando de sus hijos. A ese material audiovisual, le aumentó una descripción: “una loba como yo siempre prefiere a la familia”.