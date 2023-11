Como diría ella misma en su canción junto a Bizarrap, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Shakira no solo es una avezada cantante que deleita al público con cada una de sus canciones y presentaciones en vivo, también es una gran empresaria y sabe aprovechar cada oportunidad que se le presenta en la vida, como lo que vamos a hablar ahora.

La cantante colombiana, quien se libró de ir tras las rejas al lograr un acuerdo con la justicia española y Hacienda, tiene un buen ojo para los negocios y muestra de ello es lo que se dice en varios medios de comunicación europeos. De acuerdo a esas informaciones, ella estaría realizando un documental acerca de su vida.

Ese material audiovisual contaría un poco acerca de sus inicios y consolidación en la música, pero principalmente se centraría en los últimos años de su vida. Eso quiere decir que tocará bastante sobre su separación de Gerard Pique, las supuestas infidelidades del padre de sus hijos y más. ¿Quieres conocer un poco más al respecto?

LAS GRABACIONES YA HABRÍAN EMPEZADO

Desde España y el Reino Unido ha salido la información de que Shakira está preparando un documental o reality sobre su vida en estos años, incluyendo lo que pasó en su romance con el exfutbolista del Barza, así como lo que ha pasado recientemente en su juicio por haber defraudado impuestos fiscales y su nuevo apogeo en la música.

Se dice que las grabaciones acerca de lo que ha vivido ya iniciaron y que a la colombiana ya se le ha visto en sus últimas apariciones con alguien que la estaba grabando, específicamente lo que sucedió en su reciente visita a España, donde participó en los Latin Grammy en Sevilla y luego fue a su juicio en la ciudad de Barcelona.

¿DE QUÉ TRATARÍA EL DOCUMENTAL DE SHAKIRA?

Como lo hemos ido mencionando, esta producción contaría un poco acerca de los primeros años de Shakira en la música, pero el tema principal es su vida en los últimos años, enfocándose muchísimo en el final de su romance con el español Gerard Piqué, el padre de sus hijos. Y es que esa ruptura fue muy mediática por todos los rumores que surgieron en su momento.

Hay pasajes que fácilmente podrían ser contados desde la perspectiva de ella, como la nueva relación de su ex, los primeros días después de confirmarse la separación, el asedio de la prensa, la incertidumbre de qué hacer y a dónde ir, los problemas de salud de sus papás en esos momentos, no saber si mudarse a Miami, etc.

Shakira a su salida de la corte de Barcelona tras aceptar la culpabilidad de los seis delitos y llegar a un acuerdo (Foto: AFP)

LA FALTA DE OFICIALIZACIÓN

Estos rumores de un posible documental de Shakira son cosas que se manejan desde la especulación. Sin embargo, hasta ahora no hay alguna confirmación acerca del proyecto, por lo que no se puede afirmar con certeza esto. En teoría, debería ser la propia cantante la que dé la noticia a sus fanáticos y a los medios de comunicación.