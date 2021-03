En el anterior episodio de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin”, Mikasa y Armín, se reúnen con el comandante supremo para abogar por Eren y para pedir la oportunidad de hablar con él, pero su petición es denegada y reafirmaron la prohibición rotunda a que ellos se acerquen a él.

Poco después se produce una gran explosión en la oficina que termina con la vida del comandante y da inicio a la rebelión de un nuevo grupo anti-militar, llamados “Jaegeristas”, quienes son los que apoyan a Eren y más tarde lo ayudan a escapar.

En tanto, el comandante Pixis admite que lo mejor es rendirse ante Eren y su grupo, ya que de lo contrario se derramaría mucha sangre en el proceso. Usarían a Zeke y su ubicación como “carnada” para negociar con Eren para hacer uso de Retumbar y ver cómo funciona.

Al final de ese capítulo, Hange y su grupo se dirigen hacia el restaurante donde varios soldados Marleyanos prisioneros trabajan para buscar información del caso, y en ese momento se se logra ver a Pieck infiltrada en la Isla Paradis.

Eren Yeager escapó en el anterior episodio de "Attack on Titan" (Foto: MAPPA Studio)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN” 4x13?

El décimo tercer episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” será estrenado este lunes 8 de marzo de 2021 en Japón por NHK a las 12:10 a.m. (hora local). Pero en América Latina estará disponible desde el domingo 7 de marzo a través de Crunchyroll por la diferencia horaria que existe entre países.

Funimation, que por el momento solo está disponible en la región en México, también transmite los episodios de “Attack on Titan” de forma exclusiva en su plataforma con doblaje al español latino, por lo que el horario es el mismo anteriormente mencionado.

HORARIO DE “SHINGEKI NO KYOJIN” POR PAÍS

Por país, el nuevo capítulo de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” está disponible en los siguientes horarios:

Japón: 12:10 am (del 1 de marzo) por NHK

México: 2:45 pm por Crunchyroll y Funimation

Perú y Colombia: 3:45 pm por Crunchyroll

Argentina y Chile: 5:45 pm por Crunchyroll

España: 5:00 pm por Selecta Vision

Estados Unidos: 3:45 pm por Funimation

TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X13”

¿QUÉ PASARÁ EN “ATTACK ON TITAN 4X13”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ‘Children of the Forest’ (4x13), décimo tercer episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, Gabi y Falco buscan ayuda de los soldados Marleyanos capturados. ¿Será recompensada o traicionada su fe en sus compatriotas?

Por lo visto en el avance, Kaya llevará a Gabi y Flaco con Nikolo, y al parecer se encontrarán con los padres de Sasha. ¿Qué sucederá en ese incomodo encuentro? Por otro lado, ¿cómo llegó Pieck a la isla y cuál es su plan?