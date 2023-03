Después de casi un año, los fanáticos de “Shingeki no Kyojin”, también conocido como “Attack on Titan” y “Ataque a los titanes”, finalmente podrán disfrutar de la tercera parte de la temporada final del anime basado en la serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Hajime Isayama.

El capítulo 88 es un especial de 1 hora de duración y seguirá a Mikasa, Armin, Jean, Connie, Hanae, Reiner, Annie, Pieck y Levi mientras intentan detener a Eren, quien amenaza con destruir el mundo tras activar el ‘Rumbling’.

La parte 3 de la temporada final de “Attack on Titan” cuenta con la canción “Under the Three” de SiM como opening. Dicha banda de metal alternativo también interpretó “The Rumbling”, la intro de “Attack on Titan” - Final Season Part 2.

Eren activo el Retumbar en la cuarta temporada de "Shingeki no Kyojin" (Foto: MAPPA)

¿CÓMO VER “SHINGEKI NO KYOJIN″ - TEMPORADA 4 PARTE 3?

La tercera parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin 4″ se estrenará el viernes 3 de marzo del 2023 en Japón, a través de la cadena NHK. Mientras que a América Latina llegará a través de la plataforma de streaming Crunchyroll.

¿A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN 4″ - PARTE 3 POR PAÍS?

Japón: 00: 25

México y Centroamérica: 10:25 am.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 11:25 am.

República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Bolivia: 12:25 pm.

Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 13:25 pm.

TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4″ - PARTE 3

¿DE QUÉ TRATA “SHINGEKI NO KYOJIN″ - TEMPORADA 4 PARTE 3?

De acuerdo a la sinopsis oficial de la tercera parte de la última temporada de “Shingeki no Kyojin″, “Eren activa el ‘Rumbling’ en un intento de destruir el mundo. Innumerables Titanes inician su marcha, pisoteando todo a su paso. Mikasa, Armin, Jean, Connie, Hanae, Reiner, Annie, Pieck y el mortalmente herido Levi... Los que quedan desafían a Eren en una batalla final para detenerlo”.