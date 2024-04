“Shōgun” no es sobre guerra y acción; es una travesía cultural y de estrategia que cautiva desde el primer momento. Inspirada en la novela de James Clavell de 1975, este programa televisivo no solo se basa en hechos históricos, sino que los recrea de manera magistral. Ahora, si consideramos que el protagonista, John Blackthorne, es una representación de William Adams, el primer inglés que pisó tierras japonesas, y que Yoshii Toranaga es una figura inspirada en el legendario Tokugawa Ieyasu, el primer shōgun de Japón, nos preguntamos: ¿qué depara el destino para estos personajes después de la última escena de la serie de FX?

ALERTA DE SPOILERS. El episodio 10, titulado “El sueño de un sueño” (“A Dream of a Dream” en inglés) se estrenó el martes 23 de abril y mostró las repercusiones de la muerte de Mariko.

Este trágico evento no solo facilitó la liberación de los rehenes, sino que sembró desconfianza en el Consejo hacia Ishido, e incluso en la Señora Ochiba, quien lamentó profundamente la pérdida de su amiga de la infancia. John Blackthorne, por su parte, se salvó gracias a un acuerdo que Mariko había sellado con la Iglesia: el barco a cambio de la vida del intrépido inglés.

Sin necesidad de desplegar una batalla en la pantalla, la serie culmina con la predicción de que Toranaga saldrá victorioso, incluso partiendo desde una posición de desventaja. Esto resalta su astucia y capacidad estratégica, dejándonos con la certeza de que su legado prevalecerá.

No obstante, aunque la serie y el libro de Clavell llegan a su fin, la historia real de Japón tiene aún mucho más por revelar.

¿QUÉ PASÓ CON TORANAGA / TOKUGAWA IEAYASU EN LA VIDA REAL?

Yoshii Toranaga de "Shōgun" se basada en el regente japonés Tokugawa Ieyasu (Foto: FXP)

Tal como muestra la predicción que vimos en la serie con Toranaga, Ieayasu ganó la famosa Batalla de Sekigahara. De acuerdo con el libro de historia “Nipon O Dai Itsi Ran. Ou Annales Des Empereurs Du Japon” de Isaac Titsingh, el conflicto empezó el 21 de octubre de 1600, donde el ejército del señor de Kanto tan solo era de 75 mil, frente al del Consejo, encabezado por Ishida Mitsunari (Ishido en la serie).

Ieyasu había obtenido el favor de varios de los daimyo de la Armada del Oeste, con la promesa de tierras y títulos, lo que aseguró su victoria. Posteriormente, acabó con clanes completos de sus enemigos, salvo algunas excepciones. Asimismo, favoreció a los aliados que estuvieron con él desde el principio mucho más que a quienes le juraron lealtad después de su victoria.

Finalmente, recibió el título de Shogun del propio Emperador Go-Yozei, con tan solo 60 años. Su trabajo se enfocó en unificar a Japón y dio inicio al Periodo Edo de Japón. El clan Tokugawa, al que pertenecía, gobernó el país por los siguientes 260 años, según “The history of Japan” de Louis G. Perez. Sin embargo, Ieyasu renunció a su título oficial tan solo dos años después de su nombramiento, dándole paso a su heredero, Tokugawa Hidetada, aunque solo de forma burocrática y mantuvo el verdadero poder.

Además de la unificación de Japón y el establecimiento del Shogunato Tokugawa, a Ieyasu se le atribuyen hazañas como la creación del sistema de dominio, la promoción del comercio y la economía, así como la construcción de Edo, que luego se volvería Tokio.

¿QUÉ PASÓ CON JOHN BLACKTHORNE / WILLIAM ADAMS EN LA VIDA REAL?

Williams Adams, el John Blackthorne de carne y hueso, sirvió a Tokugawa Ieyasu durante varios años durante el Shogunato. Aunque no se vio en la serie el Anjin incluso participó en la Batalla de Sekigahara, de acuerdo con “Anjin - The Life and Times of Samurai William Adams”, de Hiromi Rogers.

Aunque Adams tenía gran respeto por Japón y el nuevo shogun (tal como se muestra en sus cartas), permaneció en el país debido a la orden directa Ieyasu, quien le prohibió dejar la isla, incluso teniendo esposa e hijos en Inglaterra.

En 1604, el inglés ayudó al shogun a construir la primera flota naval estilo occidental de Japón. Además, participó en la promoción del comercio con países del occidente.

“Los holandeses ahora están establecidos (en Japón) y les he dado ese privilegio que los españoles y portugueses nunca pudieron obtener en estos 50 o 60 años en Japón”, escribió Adams en una carta a Bantam.

Después de 13 años y de establecer el comercio con Inglaterra, Ieyasu le concedió permiso de regresar a su país natal, pero William Adams cambió de parecer y optó por permanecer en Japón trabajando para la East India Company.