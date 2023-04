CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The Last Kingdom: Siete reyes deben morir” (“Seven Kings Must Die” en su idioma original), película de Netflix dirigida por Edward Bazalgette y basada en “The Saxon Stories” de Bernard Cornwell, se desarrolla tras la muerte del rey Eduardo, lo que amenaza la paz que se ha establecido en el país casi unido.

Los dos posibles herederos, Aethelstan y Aelfweard, luchan por reclamar la corona. Cuando Uhtred escucha que Aethelstan, una vez su pupilo y protegido, debe luchar, cabalga para ayudarlo a asegurar la victoria, pero el joven príncipe ha caído bajo una influencia oscura y no es el mismo niño que Uhtred conoció una vez.

Por lo tanto, cuando las acciones de Aethelstan amenazan la vida que Uhtred de Bebbanburg ha conocido, el famoso guerrero debe decidir dónde está su lealtad: con el rey o con su tierra natal.

Uhtred debe decidir donde está su lealtad en la película “The Last Kingdom: Siete reyes deben morir" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SIETE REYES DEBEN MORIR”?

Uhtred contribuye a la victoria de Aethelstan, quien asesina a su hermano Aelfweard, a pesar de que este entregó sus armas y se rindió. Al ver ese acto, el protagonista de “Siete reyes deben morir” decide intervenir y tratar de detenerlo. En el proceso pierde su espada, pero logra evitar que corra más sangre.

Aethelstan escucha a su antiguo protector y detiene la matanza, pero por consejo de Lord Ingilmundr, su guía y amante, le pide que jure lealtad como nuevo rey, es decir, entregue Northumbria. Uhtred promete hacerlo el día de la coronación, pero no asiste, lo que el nuevo rey toma como una traición.

A pesar de las advertencias de Ingrith, la esposa vidente de Finian, Uhtred insiste en ayudar a que Aethelstan enmiende su camino. En consecuencia, el nuevo rey cuelga a Aldelmo, captura a Edmund y Osbert, envía a Eadifgu a un convento, destierra a Uhtred a las Shetland y destruye a todo en que no se someta.

Cuando Uhtred descubre que Ingilmundr trabaja para Anlaf, un líder nórdico, ha reunido a jefes y reyes, incluidos los de Orkney y Shetland, para derrotar a Aethelstan, intenta advertirle, pero es expulsado. Al salir se encuentra con Finan y Sihtric, quienes responden a su supuesto llamado.

Sin embargo, eso último fue una trampa para obligarlos a dejar a Bebbanburg desprotegida y asesinar a todos. Al volver, Finan descubre que Ingrith está muerta, con lo que se cumple parte de la profecía que hizo: “Siete reyes deben morir y la mujer que amas”.

Uhtred hablando con los cinco reyes en la película “The Last Kingdom: Siete reyes deben morir" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SIETE REYES DEBEN MORIR”?

¿Uhtred es uno de los siete reyes que deben morir?

Finalmente, Uhtred y sus amigos se unen a Aethelstan y sus hombres para enfrentar a Anlaf y sus aliados. Durante la sangrienta batalla, muchos hombres pierden la vida, el padre Pyrlig resulta mortalmente herido y cinco reyes escapan del enfrentamiento al darse cuenta que todo está perdido.

La batalla de Brunanburgh termina con Ingilmundr siendo arrestado y condenado a muerte, Uhtred gravemente herido y con la muerte de los hijos de los cinco reyes que escaparon, es decir, ya no tienen herederos que continúen con su legado, por lo tanto, su reinado ha llegado a su fin.

Con esas muertes y la de el rey Eduardo, son seis. ¿Quién es el séptimo rey que debe morir, según la profecía de Ingrith? Se trata de Uhtred, quien a pesar de su heridas, entrega Northumbria a Aethelstan, formando así Inglaterra. No obstante, le prohíbe a Aethelstan casarse y tener herederos, y le hace prometer que cuando muera su medio hermano Edmund heredará el trono.

“The Last Kingdom: Siete reyes deben morir” termina con Uhtred viendo a sus amigos en el Valhalla, aunque se le ve entrar, se sugiere que es el séptimo rey en morir. Además, se menciona que Aethelstan es considerado el primer y más grande rey medieval de Inglaterra, gobernó hasta el año 939 dC y fue sucedido por su hermano Edmund.