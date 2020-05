Historia, fantasía y mucha acción. The Last Kingdom se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix, gracias a una fórmula muy efectiva que también comparte con otros títulos como Vikingos.

Y si bien la serie ahora de Netflix (antes de la BBC) se basa en las novelas de Bernard Cornwell, este se inspiró en acontecimientos reales para escribir. Entonces, hay un personaje que no podemos dejar pasar por algo: Uhtred de Bebbanburg, interpretado por Alexander Dreymon.

"The Last Kingdom", Alexander Dreymon, el actor que interpreta a Uhtred de Bebbanburg (Foto: BBC)

Aquí exploramos qué es verdad y qué ficción sobre el personaje de The Last Kingdom, cuya cuarta temporada ya está totalmente disponible en Netflix desde el 26 de abril.

¿EXISTIÓ O NO EXISTIÓ?

La cuarta temporada de "The Last Kingdom" aborda las consecuencias de la muerte de Alfred para los reinos europeos. Y la decisión de Uhtred de enfrentarse a su tío Aelfric y tratar de reconquistar Bebbanburg. (Foto: BBC).

La primera gran interrogante al ver The Last Kingdom es si Uhtred de Bebbanburg existió. Lo cierto es que sí existió un Uhtred el Audaz y fue conde de Northumbria, que ahora se situaría en el norte de Inglaterra. Ahora bien, en la serie inicialmente se llamaba Osbert hasta que su padre lo nombró Uhtred tras al muerte de su hermano.

De lo que no hay registros históricos es de algún Osbert, pero sí de Uhtred y su padre se llamaba Waltheof.

¿UHTRED “EL CONQUISTADOR”?

Uthred y Mildreth en The Last Kingdom. (Foto: BBC).

En The Last Kingdom, Uhtred ha tenido tres relaciones hasta el momento. Sin embargo, los personajes con los que contrae matrimonio en el programa son inventados. Sin embargo, el Uhtred histórico es muy similar al de la serie en que se tienen registros de que tuvo múltiples amantes.

SU RELACIÓN CON LOS DANESES

The Last Kingdom retrata a Uhtred como una mezcla de sajón y danés, haciéndolo el candidato perfecto para unir a ambos bandos. Sin embargo, el Uhtred histórico no fue criado por los daneses. No luchó en nombre de los daneses. Su única relación fue que Uhtred se casó con la hija de un danés rico como medida política cuando se convirtió en conde de York.

SUS CREENCIAS RELIGIOSAS

"The Last Kingdom": Uthred en la serie de Netflix. (Foto: Netflix)

Al no ser criado por daneses probablemente significa que Uhtred no creía en Valhalla o en los dioses nórdicos por completo como en The Last Kingdom. Eso, y el hecho de que se casó con la hija de un obispo, a la cual conoció mientras ayudaba a transportar los restos de San Cuthbert, significa que probablemente era de fe cristiana.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”?

La quinta temporada de “The Last Kingdom” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios no lleguen a la plataforma streaming hasta fines de 2021 o incluso en el 2022, dependiendo de cómo se maneje la pandemia del coronavirus.

"The Last Kingdom", temporada 4 (Foto: Netflix)

El COVID-19 golpeó fuerte a todas las industrias y, las del cine y televisión no han sido ajenas. Debido a las medidas implementadas en cada país para evitar que la enfermedad de Wuhan cobre más vidas, fueron suspendidas las grabaciones de varias series y películas, esto incluye al drama histórico.

Aunque Netflix aún no ha renovado oficialmente la serie para una nueva temporada, es probable que consiga una nueva tanda de episodios debido al final de la cuarta parte, al respaldo de la audiencia y a que se basa en las serie de novelas ‘The Saxon Stories’ de Bernard Cornwell, que tiene un total de 12 libros en su colección.

Originalmente, “The Last Kingdom” se estrenó en BBC America y BBC Two en el Reino Unido en 2015. Mientras que la segunda entrega, coproducida por Netflix, se emitió solo por BBC Two en 2017, y la tercera y cuarta se transmitió solo en la popular plataforma streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST KINGDOM” 5

Aunque no se ha confirmado a los miembros del elenco de la quinta entrega, es probable que los actores principales vuelven, además si se confirma un salto en el tiempo también se necesitarán a nuevos actores.

"The Last Kingdom", temporada 4 (Foto: Netflix)

Alexander Dreymon como Uhtred

Emily Cox como Brida

Harry McEntire como Aethelwold

Ian Hart como Beocca

Eliza Butterworth como Aelswith

Eva Birthistle como Hild

Jeppe Beck Laursen como Haesten

Toby Regbo como Aethelred

Millie Brady como Princesa Aethelflaed

James Northcote como Aldhelm

Timothy Innes como Edward

