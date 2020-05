La cuarta temporada de The Last Kingdom (‘El último reino’ en español) cerró con un acuerdo de paz entre el rey Edward y Sigtrygrr, pero es claro que se trata de algo momentáneo, es decir, la guerra entre sajones y daneses podría continuar en una posible quinta entrega.

Como se sabe, The Last Kingdom es una serie de televisión británica estrenada en octubre de 2015 a través de BBC América y BBC Two, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Pero para su tercera temporada, la serie se convirtió en un contenido original de Netflix. Tras el estreno de su temporada 4, el último 26 de abril, las preguntas ahora se orientan hacia una posible quinta parte.

The Last Kingdom 5: ¿cuándo será estrenada la temporada 5? (Foto: Netflix)

10) ¿DÓNDE ESTÁ EL HIJO MEJOR DE UHTRED?

Sabemos que Uhtred tiene cuatro hijos en The Last Kingdom. El primero (con Mildreth) murió durante la primera temporada. Los otros tres son hijos que tuvo con Gisela. Dos de esos niños fueron mencionados y vistos durante la cuarta temporada... ¿pero el tercero? (el segundo de Gisela). En ningún momento Uhtred mencionó a su hijo menor. Nadie lo crió. Es como si hubiera sido olvidado por completo. Una teoría sobre su paradero es que puede estarcon la familia de Sihtric. La esposa y los hijos de Sihtric no fueron mencionados ni vistos tampoco, lo cual podría ser una pista.

9) ¿FINAN SE ATREVERÁ A IR POR EADITH?

Al principio, parecía que habría algo entre Osferth y Eadith. Sin embargo, el final de la temporada 4 de The Last Kingdom hace que parezca que habrá algo entre Finan y Eadith. A Finan claramente le gusta Eadith, pero todavía no tiene el coraje de decir nada. ¿Reunirá el valor para hacerlo en la temporada 5? ¿Se convertirá Eadith en una parte más integral de la historia?

8) ¿AELSWITH MORIRÁ?

El final de la temporada de la serie de Netflix no mostró la muerte de Aelswith, pero ciertamente está cerca de ella. Hasta ahora, todo el mundo piensa que los daneses le hicieron algo. Lo que sabemos es que fue envenenada.¿Descubriremos durante el estreno de la temporada 5 de The Last Kingdom que ya murió? Sin embargo, en algún punto se señaló que el veneno era “especialmente mortal para los niños”. ¿Podría un adulto sobrevivir, entonces?

7) ¿ALGUIEN DESCUBRIRÁ QUE AETHELHELM TUVO QUE VER CON EL ENVENENAMIENTO DE AELSWITH?

La única forma en que esto suceda es que su hija o su nieto digan algo. Su hija podría si no le quedara más opción. Si Aethelhelm comienza a impulsar una muy distinta a la de su hija, ella podría revelar el secreto solo para verlo caer.

6) ¿AETHELFLAED CUMPLIRÁ SU JURAMENTO?

Para convertirse en Dama de Mercia, Aethelflaed prometió castidad. Eso no significa que no solo no se casará, sino que no estará íntimamente con alguien. Es por eso que Uhtred tuvo que irse, pues moría por ella. ¿Pero realmente podrá mantener su convicción? Ella es una persona apasionada y le gusta intimar con la persona adecuada, y tomando esa decisión sabía que alejaría a Uhtred.

5) ¿UHTRED YA NO VOLVERÁ A VER A SUS HIJOS?

Al final de la temporada 4 de The Last Kingdom, Uhtred dice que es posible que nunca vuelva a ver a sus hijos, y que solo tiene que aceptarlo. Sin embargo, la serie de Netflix tiene la costumbre de traer personajes del pasado. Solo basta con recordar como Thyra retornó luego de dos temporadas.

4) ¿PODRÁ EDWARD SEGUIR GOBERNANDO A SU GENTE?

Las negociaciones con Sigtryggr pueden haber ayudado a que Edward recuperara la confianza de su pueblo. ¿Pero qué pasará cuando el próximo grupo de daneses llegue a Winchester? ¿Qué sucederá cuando Edward tenga que pelear otra guerra y tomar otra decisión? ¿Confiará su pueblo en él?

3) ¿BRIDA SE VENGARÁ?

Después de que Uhtred se negó a enviarla a Valhalla para estar con Ragnar, Brida se convirtió en esclava de los galeses. Prometió vengarse de Uhtred y casi lo consigue, pero Uhtred tomó la delantera y tuvo la oportunidad de matarla. Él eligió no hacerlo, y Brida ha prometido venganza. ¿Lo logrará en la temporada 5 de The Last Kingdom?

2) ¿AETHELSTAN SERÁ MEJOR GUERRERO?

Edward le encargó a Uhtred que cuide al joven Aethelstan. Con Aelswith cerca de la muerte, Edward hizo lo mejor para su hijo mayor, asegurándose de que la persona adecuada estuviera allí para protegerlo. Edward también quiere asegurarse de que su hijo sea criado como guerrero, sabiendo que será necesario para el bien de una Inglaterra unida. ¿Es esto algo con lo que Uhtred ayudará? Lo último que vimos de Aethelstan fue que estaba practicando cómo escribir cartas.

1) ¿UHTRED RECUPERARÁ A BEBBENBURG?

Durante el comienzo de la temporada 4 de The Last Kingdom, había esperanza de que Uhtred finalmente recuperara su derecho de nacimiento. No tenía a los hombres de Edward, pero pensaba que con el ataque correcto, entraría con facilidad. Lo que no planeaba era que su primo apareciera vivo y con un ejército de combatientes del desierto. Así que se vio obligado a retirarse. ¿Esto será definitivo? Uhtred parece haber aceptado perder Bebbenburg. Sin embargo, sus hijos continúan aferrándose a la posibilidad recuperarla.





¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”?

La quinta temporada de “The Last Kingdom” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios no lleguen a la plataforma streaming hasta fines de 2021 o incluso en el 2022, dependiendo de cómo se maneje la pandemia del coronavirus.

El COVID-19 golpeó fuerte a todas las industrias y, las del cine y televisión no han sido ajenas. Debido a las medidas implementadas en cada país para evitar que la enfermedad de Wuhan cobre más vidas, fueron suspendidas las grabaciones de varias series y películas, esto incluye al drama histórico.

Aunque Netflix aún no ha renovado oficialmente la serie para una nueva temporada, es probable que consiga una nueva tanda de episodios debido al final de la cuarta parte, al respaldo de la audiencia y a que se basa en las serie de novelas ‘The Saxon Stories’ de Bernard Cornwell, que tiene un total de 12 libros en su colección.

Originalmente, “The Last Kingdom” se estrenó en BBC America y BBC Two en el Reino Unido en 2015. Mientras que la segunda entrega, coproducida por Netflix, se emitió solo por BBC Two en 2017, y la tercera y cuarta se transmitió solo en la popular plataforma streaming.

"The Last Kingdom", temporada 4 (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST KINGDOM” 5

Aunque no se ha confirmado a los miembros del elenco de la quinta entrega, es probable que los actores principales vuelven, además si se confirma un salto en el tiempo también se necesitarán a nuevos actores.

Alexander Dreymon como Uhtred

Emily Cox como Brida

Harry McEntire como Aethelwold

Ian Hart como Beocca

Eliza Butterworth como Aelswith

Eva Birthistle como Hild

Jeppe Beck Laursen como Haesten

Toby Regbo como Aethelred

Millie Brady como Princesa Aethelflaed

James Northcote como Aldhelm

Timothy Innes como Edward

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 4 DE “THE LAST KINGDOM”

Episodio 1. Cuando los ataques de los escoceses socavan las defensas de Bebbanburg, Uhtred planea recuperar lo que le pertenece por nacimiento, pero Eduardo se niega a ayudarlo.

Episodio 2. Uhtred y sus hombres se aproximan a Bebbanburg, y el hijo pródigo Wihtgar vuelve con algunos trucos bajo la manga. A Wessex llegan noticias de la traición de Cnut.

Episodio 3. Uhtred sufre una cruel pérdida en su ataque a Bebbanburg, pero captura a rehenes de gran valor durante su retirada hacia el sur. Etelfleda se prepara para la guerra.

Episodio 4. Confiados en que se les unirán las tropas de Eduardo, Etelfleda y Uhtred se alían con los galeses para afrontar al abrumador ejército de Cnut en la batalla de Tettenhall.

Episodio 5. Arrepentido, Etelredo resiste a la muerte mientras sus nobles compiten por el control de Mercia; y Eduardo utiliza a su sobrina Aelfwynn como moneda de cambio.

Episodio 6. Eardwulf y sus hombres persiguen a Uhtred y los suyos cuando huyen a través de un campo azotado por la enfermedad. Aumenta la tensión entre Eduardo y los mercios.

Episodio 7. Aelfwynn padece de la enfermedad que arrasa el territorio. Eduardo propone una sorpresiva ruta de avance para Mercia. Un pariente de Cnut libera a Brida.

Episodio 8. Recelosamente, Uhtred se prepara para hacerse con el poder en Mercia, pero elabora otro plan en secreto. Brida se suma a los daneses para atacar a los galeses.

Episodio 9. Guiados por el traidor de Eardwulf, los daneses saquean Winchester al mando de Brida y Sigtryggr. Haesten embosca al bando de Uhtred y secuestra a rehenes importantes.

Episodio 10. Eduardo sitia Winchester mientras espera los refuerzos de Etelfleda, pero Uhtred sospecha que la conquista no es en realidad el objetivo principal de Sigtryggr.

