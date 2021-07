Al igual que muchas personas que consideran la Covid-19 un mito, la actriz mexicana Sofía Lama tiene una postura incrédula frente al virus. Tal como han hecho público diversos programas de espectáculos, la artista habría protagonizado un bochornoso show en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, al negarse a obedecer las normas del establecimiento.

La actriz conocida por sus papeles en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘El secreto de Selena’, está en el ojo de la tormenta tras la difusión de unos videos que la exponen discutiendo con el personal de la Policía Nacional, cuando se disponía a tomar un vuelo.

Según los testigos, la acalorada discusión de la joven de 34 años con las autoridades fue tan grave que tuvo que ser esposada. A continuación, conoce el motivo de su detención y el porqué de la actitud de la estrella.

¿POR QUÉ FUE DETENIDA SOFÍA LAMA?

La actriz poblana se habría negado a utilizar el cubrebocas durante su estadía en el aeropuerto, lo que es obligatorio debido a la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus. Tras las constantes insistencias de las autoridades, la joven estalló y para contener la riña, es esposada y evacuada del establecimiento.

¿CÚAL ES EL MOTIVO DE SU NEGATIVA A USAR MASCARILLAS?

De acuerdo a los periodistas del medio La Red, Sofía sería parte del grupo de personas que no creen en la existencia de la Covid-19 y, por el contrario, la consideran una cortina de humo o algún tipo de conspiración.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS DE SU DETENCIÓN

La pelea de Lama con los efectivos habría durado algunos minutos y fueron cuatro los policías que detuvieron la contienda. Diversos periodistas colombianos han calificado la actitud de la actriz como irrespetuosa y cero responsable.

“¿Qué es esa falta de respeto con toda la humanidad? Usted no cree, listo, no crea, pero póngase el tapabocas, mija. Ya estamos muy adelantados y muy avanzados para venir con el cuentico chimbo de ‘es que yo no me pongo tapabocas’”, comentó la presentadora Mary Méndez.