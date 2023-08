Cientos de personas se despidieron el martes 8 de agosto de la cantante irlandesa Sinead O’Connor, quien falleció a los 56 años de edad, según informaron varios medios de comunicación el pasado 26 de julio de 2023. La artista dejó una gran huella en el mundo de la música y entre sus seguidores.

Sinéad O’Connor, recordada por temas como “Nothing Compares To You” y “Drink Before the War”, fue conocida por su voz, su aspecto característico -frecuentemente rapado- y sus controversias personales y políticas.

La cantante, que falleció solo un año y medio después de que su hijo de 17 años se suicidase, trascendió en el mundo del espectáculo durante muchísimos años, conquistando a millones de fanáticos que hoy lamentan su temprana partida. ¿Cómo fue su funeral? Aquí te lo contamos.

Sinéad O'Connor fue una cantante irlandesa, conocida por el tema "Nothing Compares 2 U" (Foto: AFP)

ASÍ FUE EL FUNERAL DE LA CANTANTE SINÉAD O’CONNOR EN IRLANDA

Entre flores y música, Sinéad O´Connor fue despedida en un cortejo fúnebre por las calles de la localidad de Bray (Irlanda), una localidad al sur de Dublín en la que residió durante 15 años.

Los fans de Sinéad O´Connor aplaudieron y arrojaron flores a la parte delantera del coche fúnebre que llevaba su ataúd, mientras otro vehículo con banderas LGBTQ+ difundía sus canciones.

La despedida de la cantante irlandesa fue en un ambiente festivo, donde centenares de sus fans manifestaron su admiración por ella y amor por su música.

Sinead O'Connor en una presentación en Vancouver, Canada (Foto: AFP)

La cantante, que falleció a los 56 años y solo un año y medio después de que su hijo de 17 años se suicidase, ha inspirado la vida de muchas de estas personas, que no han dudado en lanzar flores y cantar sus canciones frente al coche donde iban sus restos.

“Era tan rebelde, empoderadora e inspiradora, y mi madre odiaba que escuchara su música”, dijo Ruth O’Shea, una fanática de Sinéad O´Connor, quien llegó hasta el sur de Dublín para despedirla.

La seguidora en mención echó a llorar cuando habló de la importancia de O’Connor y dijo que “había significado el mundo para ella”, según recogió Infobae.

O’Connor, de 56 años, fue encontrada inconsciente en su casa de Londres el 26 de julio. La policía informó cuál fue la causa de la muerte, pero dijeron que su muerte no era sospechosa.