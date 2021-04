“Sombra y Hueso” (“Shadow and Bone” en su idioma original) es una serie de fantasía de Netflix que se desarrolla en un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde criaturas antinaturales devoran a cualquiera que se atreva a cruzar. Pero en medio del caos aparece una esperanza, Alina, una joven soldado que descubre un poder que finalmente podría unir a su país.

No obstante, mientras lucha por perfeccionar su poder, fuerzas peligrosas conspiran contra ella. Matones, ladrones, asesinos y santos están ahora en guerra, y se necesitará más que magia para sobrevivir.

La ficción desarrollada por Eric Heisserer en base a la colección de novelas ‘Grishaverse’ de Leigh Bardugo cuenta con un elenco conformado por Jessie Mei Li, Ben Barnes, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Daisy Head, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, entre otros. Pero ¿dónde has visto antes a estos actores de “Sombra y hueso”?

JESSIE MEI LI (ALINA STARKOV / THE SUN SUMMONER)

Jessie Mei Li es una actriz chino-inglesa de 25 años que a pesar de que en “Shadow and Bone” obtiene su primer papel importante en una serie, apareció anteriormente en una producción teatral en vivo del National Theatre de 2019 de “All About Eve”. Además, aparecerá en la próxima película “Last Night in Soho”, coprotagonizada por Anya Taylor-Joy y Matt Smith.

Jessie Mei Li interpreta a Alina Starkov en "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

BEN BARNES (GENERAL KIRIGAN / THE DARKLING)

Anteriormente, Ben Barnes apareció en películas como “Seventh Son”, “Stardust”, “The Chronicles of Narnia: Prince Caspian”. Además, desempeñó papeles importantes en la serie de Netflix “The Punisher” y la primera temporada de “Westworld” de HBO.

En 2011 participó en “Killing Bono”, en donde interpreta a Neil McCormick, un joven que sueña con tener una banda musical, aunque para ello tendrá que luchar con la sombra de la fama de Bono, su compañero de la infancia.

Ben Barnes interpreta al General Kirigan en "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

ARCHIE RENAUX (MALYEN ‘MAL’ ORETSEV)

Archie Renaux es un actor y modelo británico de 23 años que ha aparecido en algunos programas como “Hanna” de Amazon y “Gold Digger” de la BBC, en los que también aparece su coprotagonista Barnes.

Recientemente participó en la película de Netflix “Voyagers”, coprotagonizada por Colin Farrell y Lily-Rose Depp. También aparecerá en la muy esperada película de superhéroes “Morbius” y en el thriller distópico “Zero”.

Archie Renaux interpreta a Malyen Oretsev en "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

FREDDY CARTER (KAZ BREKKER / DIRTY HANDS)

Fredy Carter es un actor británico que es más conocido por interpretar a Jason Ripper en la serie de Starz “Pennyworth” (2019) y al mozo de cuadra Pin Hawthorne en la serie de Netflix “Free Rein”. En 2019, escribió y dirigió su primer cortometraje, el n.° 89.

Freddy Carter interpreta a Kaz Brekker en "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

AMITA SUMAN (INEJ GHAFA / THE WRAITH)

Amita Suman es una actriz británica nacida en Nepal de 23 años que apareció anteriormente en la serie The CW “The Outpost”, donde tuvo un papel recurrente y en un episodio de “Doctor Who” de 2018.

Amita Suman interpreta a Inej Ghafa en "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

KIT YOUNG (JESPER FAHEY)

Kit Young es un actor escocés y ugandés que ha trabajado principalmente en teatro. Apareció en en producciones de National Theatre Live de Julius Caesar y “A Midsummer Night’s Dream”. Además, será parte de la próxima película de Paul Feig, “The School for Good and Evil”, coprotagonizada por Charlize Theron, Kerry Washington y Michelle Yeoh.

Kit Young interpreta a Jesper Fahey en "Shadow and Bone" (Foto: Netflix)

DAISY HEAD (GENYA SAFIN)

Daisy Head es una actriz inglesa, conocida por interpretar a Amy Stevenson en la serie de BBC One “The Syndicate”, y a Grace Atwood en la serie de “Freeform Guilt”. Además apareció en los programas “Harlots” y “Girlfriends”, y en la película “Underworld: Blood Wars” del 2016.