La cachetada que le propinó a Chris Rock en la gala de los premios Óscar no será olvidada fácilmente por el mundo hollywoodense. Will Smith, que además ganó su primera estatuilla de la Academia, se ha visto afectado con varios proyectos filmográficos y más de un fanático ha empezado a preguntarse si la película “Soy leyenda 2″ terminará realizándose.

Para empezar, la Academia de Hollywood no tuvo reparos en aceptar la renuncia de Smith como su miembro, un gesto lógico luego del espectáculo lamentable que causó al abofetear a Chris Rock después de que este hiciese un comentario sobre la apariencia de su esposa, Jada Pinkett.

“Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. Mis acciones fueron impactantes, dolorosas e inexcusables”, escribió el actor en un comunicado publicado por la revista especializada “Variety”.

“Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo”, prosiguió.

Will Smith renunció a la Academia tras su escándalo en la gala de los premios Óscar (Foto: Will Smith / Facebook)

¿QUÉ PELÍCULAS SE CANCELARON TRAS LA CACHETADA DE WILL SMITH EN LOS ÓSCAR?

Las producciones de Sony Pictures y Netflix fueron las primeras en “castigar” al ganador al Óscar a mejor actor por su rol protagónico en la película “King Richards”, que narra la vida del padre de Serena y Venus Williams, conocidas tenistas, y cómo las formó para que sean lo competitivas y ganadoras que terminaron siendo.

Sony decidió cancelar la saga de “Bad Boys”; así, no habrá una cuarta entrega de los dos policías afroamericanos resolviendo casos, metiéndose en problemas y lidiando con sus diferencias. Netflix, la plataforma de streaming, hará lo mismo con el film “Fast & Loose”. En ambas películas iba a ser protagonista.





¿SE CANCELARÁ “SOY LEYENDA 2″ DE WILL SMITH?

Por el momento Warner Bros. no ha revelado su postura; no obstante, el articulista especializado Cathal Gunning escribió para la web Screen Rant que el regreso del personaje Robert Neville sí podría estar en riesgo. Ello por la tormentosa imagen pública que ahora mismo rodea a Will Smith.

No obstante, en el mismo artículo, Gunning señala que el personaje que da vida Smith podría presentar variantes en su personalidad: sería una versión “pacífica y comprensiva”, algo que dista del rol que cumplió en “Soy leyenda”. Hasta el momento “Soy leyenda 2″ sigue en pie, aunque numerosos detalles desde el reparto, la dirección o historia siguen guardados bajo siete llaves.