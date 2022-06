En la cuarta temporada de “Stranger Things”, Eleven (Millie Bobby Brown) aceptó irse con el Dr. Sam Owens (Paul Reiser) para recuperar sus poderes y prepararse para enfrentar a Vecna. Como parte del proyecto Nina, la hija adoptiva de Jim Hopper (David Harbour) empezó a recordar su tiempo en el Laboratorio Nacional de Hawkins y algunos momentos claves de su vida.

Por lo tanto, los fanáticos de la exitosa serie de Netflix retomaron las dudas que tienen sobre el pasado de Once. Aunque ya se sabe que su madre biológica es una mujer llamada Terry Ives (Aimee Mullins), que comenzó a participar en MKUltra en 1969, se desconoce la identidad de su padre.

Algunas teorías señalan que el Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) podría ser el padre biológico de Eleven, mientras que, “Suspicious Minds”, la primera novela precuela de “Stranger Things”, revela que el progenitor de Once es un hombre llamado Andrew Rich, que estaba saliendo con Ives durante su tiempo con MKUltra y murió en la Guerra de Vietnam.

Sin embargo, la serie creada por los hermanos Duffer para Netflix no necesariamente sigue la misma historia de la novela, por lo tanto, el padre de Eleven podría ser alguien diferente. De acuerdo con una teoría compartida por Screen Rant, Once podría ser hija de Henry Creel, es decir, One.

El Dr. Brenner adoptando a Henry como su primer sujeto de prueba en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿ONE ES EL VERDADERO PADRE DE ELEVEN?

En el último capítulo de la primera parte de la penúltima temporada de “Stranger Things” se revela que después de asesinar a su familia y culpar a su padre por el crimen, Henry Creel fue acogido por el Dr. Brenner y se convirtió en Número Uno (Jamie Campbell Bower). Cuando Martin se dio cuenta que no podría controlar los poderes del joven Henry le colocó un inhibidor y empezó a hacer experimentos con otros niños.

Entonces, ¿cómo consiguió a otros niños con capacidades similares? Según la teoría antes mencionada, Brenner creó a sus subsiguientes sujetos de prueba utilizando el semen de One, por lo tanto, sería el padre de Once y los otros niños de Hawkins Lab.

Aunque es posible que no todos los pequeños fueran creados a partir del AND de Henry Creel, no es nada extraño que el Dr. Brenner aprovechara la genética de One para su proyecto.

La conexión que había entre One y Eleven en la cuarta temporada de “Stranger Things” podría ser explicada por su relación padre-hija. Con esta teoría, la masacre de Hawkins Lab se vuelven aún más siniestra, ya que significaría que Henry asesinó a sus propios hijos. Aunque es posible que ignore ese hecho no es tan sorprendente considerando lo que le hizo a su familia.