El Super Bowl dejó de ser solo un evento deportivo. Desde hace algunos años, el partido más importante de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la televisión estadounidense, gracias a sus shows de medio tiempo y a los creativos anuncios promocionales que se ven durante el espectáculo. En ese sentido, también es la fecha perfecta para que diversos estudios de cine difundan los avances de sus próximos proyectos. ¿Te gustaría conocer la lista completa de tráileres que se verán en el Super Bowl 2024? Pues, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el Super Bowl LVIII se llevará a cabo el domingo 10 de febrero del 2024, día en el que se enfrentan los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Por si fuera poco, Usher será el encargado de musicalizar el medio tiempo del evento, donde se espera que interprete éxitos como “Yeah!”, “DJ Got Us Fallin’ in Love” y “Hey Daddy”.

LISTA COMPLETA DE TRÁILERES DE PELÍCULAS QUE SE VERÁN DURANTE EL SUPER BOWL 2024

1. “A Quiet Place: Day One”

El pasado 7 de febrero, Paramount adelantó el primer vistazo de “A Quiet Place: Day One”, la tercera entrega de la saga “Un lugar en silencio”.

Con Lupita Nyong’o, Joseph Quinn y Djimon Hounsou en el reparto, la película se estrena el 27 de junio del 2024 en cines de Estados Unidos.

2. “If”

Antes del Super Bowl, Paramount también le ha regalado a los fans un avance de “Amigos imaginarios” (en inglés: “If”), película escrita y dirigida por John Krasinski.

Llega a los cines de Estados Unidos el 17 de mayo del 2024 y cuenta con estrellas de la talla de Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Phoebe Waller-Bridge y Steve Carell en el elenco.

3. “Knuckles”

Las series también son parte del evento deportivo y Paramount ya nos ha mostrado el adelanto de “Knuckles”, miniserie del universo “Sonic” centrada en el personaje de Idris Elba.

La producción se estrena el 26 de abril del 2024 en la plataforma Paramount+ y, en su reparto, también se incluyen los nombres de Adam Pally, Edi Patterson y Julian Barratt.

OTROS TRÁILERES DE PELÍCULAS QUE PODRÍAN VERSE EN EL SUPER BOWL 2024

4. “Deadpool 3″

La tercera entrega del mercenario ‘bocazas’ no solo trae de vuelta a Ryan Reynolds, sino también marca el gran retorno de Hugh Jackman como el icónico Wolverine.

Bajo la dirección de Shawn Levy, la película del MCU se estrena en Estados Unidos el 26 de julio del 2024.

5. “Inside Out 2″

El Super Bowl también podría ser el momento perfecto para ver más de “Intensa-mente 2″, cinta de Pixar dirigida por Kelsey Mann.

Esta secuela llega a los cines de Estados Unidos el 14 de junio del 2024 y presenta las nuevas emociones de una Riley adolescente.

6. “Kingdom of the Planet of the Apes”

Se espera que 20th Century Studios aproveche el evento deportivo para presentar un adelanto exclusivo de “El planeta de los simios: Nuevo reino”, la nueva entrega de la franquicia “Planet of the Apes”.

Esta se estrena en cines de EE. UU. el 10 de mayo del 2024 y, en el elenco, destacan los nombres de Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, William H. Macy, entre otros.

7. “The Fall Guy”

Universal Pictures se sumaría al evento con el tráiler de “Profesión peligro” (en inglés: “The Fall Guy”), película de David Leitch protagonizada por las superestrellas Ryan Gosling y Emily Blunt.

El film está programado para estrenarse el 3 de mayo del 2024 en Estados Unidos y cuenta con las actuaciones secundarias de Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu y Hannah Waddingham.

8. “Twisters”

“Twisters” es un thriller de acción del director Lee Isaac Chung, con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell y David Corenswet como actores protagonistas.

Se estrena el 19 de julio del 2024 en USA y, en sí, es el remake de la película “Twister” de 1996, aquella que obtuvo dos nominaciones a los premios Óscar.

Escena de "Twister” (1996), película que tendrá una nueva versión en el 2024 (Foto: Warner Bros)

9. “Wicked”

“Wicked” es la esperada adaptación del musical de Broadway y, por lo tanto, narra cómo una mujer de piel verde esmeralda se convierte en la Malvada Bruja del Oeste de “El mago de Oz”.

Está dirigida por Jon M. Chu y se estrena el 27 de enero del 2024. Además, tiene a Cynthia Erivo y Ariana Grande como actrices principales.

Ariana Grande interpreta a la bruja buena, Glinde, en la película “Wicked” (Foto: Hola!)

