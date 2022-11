El actor estadounidense Sylvester Stallone, que no estará en “Creed 3″, no ha salido ileso a lo largo de su carrera en las distintas películas que le ha tocado trabajar y “The Expendables” (“Los indestructibles”) no ha sido la excepción. El intérprete de “Rocky” contó uno de los momentos más insólitos y peligrosos de su trayectoria durante el rodaje de la mencionada película que tendrá su cuarta entrega con Jason Statham liderando al equipo de estrellas.

La primera cinta de la saga, lanzada en 2010, utilizó una gran cantidad de armas y explosiones. No era secreto que Sly terminó magullado y con varias lesiones en el cuerpo después de la frenética grabación de dicha ficción.

Tras el lanzamiento de la cinta, en el DVD de “The Expendables” se informó que la estrella de cine llegó a tener 14 heridas durante la filmación de la cinta, entre las que destacan un esguince de tobillo y un diente roto.

Lo que no se sabía era que Stallone casi pierde el pie durante una escena de “Los indestructibles”. El mismo actor se encargó de hablar de dicho momento hasta ahora inédito en una reciente entrevista.

Sylvester Stallone como Rocky Balboa (Foto: Metro Goldwyn Mayer)

¿CÓMO FUE QUE SYLVESTER STALLONE CASI PIERDE UN PIE EN “THE EXPENDABLES”?

Sylvester Stallone contó a The Hollywood Reporter que estuvo a punto de perder el pie por el disparo de un arma que llevaba en su funda, cuando rodaba “The Expendables”. El estruendo sorprendió a todos, en especial al actor estadounidense, quien no había hecho ningún movimiento. Por fortuna, el proyectil no llegó a lastimarlo.

“Nunca he dicho esto, pero una pistola literalmente se disparó en mi funda en ‘The Expendables’, ‘bam’, justo debajo de mi pierna. He usado armas que son increíblemente peligrosas a corta distancia. Me sorprende no haber perdido un dedo o algo así”, detalló el intérprete de “Rocky” al citado medio.

Además, Stallone dijo que estaba a favor de no utilizar armas de fuego, ni siquiera las de salvas, para evitar más accidentes o tragedias, como la muerte de Halyna Hutchins durante la filmación de la película “Rust” de Alec Baldwin. Alegó que la tecnología puede suplir efectivamente a estas herramientas y así no se pone en riesgo la integridad de los trabajadores.