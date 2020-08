Leo Herrera es uno de los niños actores que ha empezado a tomar protagonismo en el medio internacional tras su papel de Nicolás Rioja Villaseñor, en la telenovela “Te doy la vida” , cuya última emisión de Univision se llevó a cabo el lunes 3 de agosto.

Sin embargo, la telenovela mexicana ya se había estrenado en el país azteca meses antes, por lo que la cara de Leo Herrera ya era conocida para muchos. La joven estrella, recientemente tuvo una entrevista para el portal de la revista People en Español, donde contó su experiencia en la producción.

Entre otras cosas, el pequeño Herrera reveló algunos secretos que ocurrieron detrás de cámaras de la telenovela que considera no le fue difícil interpretar a Nico. “Es ser niño y no tienes que hacer otra cosa más que ser niño”, dijo. Aunque también contó la enseñanza que recibió de parte del elenco adulto, sobre todo de José Ron , quien le enseñó a llorar ante las cámaras.

Leo Herrera es uno de los niños actores que ha empezado a tomar protagonismo en el medio internacional tras su papel de Nicolás Rioja Villaseñor, en la telenovela “Te doy la vida” (Foto: Televisa)

EL TRUCO QUE LE ENSEÑÓ JOSÉ RON A LEO HERRERA PARA LLORAR EN “TE DOY LA VIDA”

En la ficción, donde Leo Herrera interpreta a un niño que padece de leucemia y necesita con urgencia un trasplante de médula ósea, la joven promesa logró crear una gran relación con las estrellas del momento, como José Ron, el protagonista de la historia y padre biológico de Nico.

No solo eso, Herrera reveló cómo José Ron lo ayudaba cuando en algunas de ellas no podía llorar ante las cámaras.

“Sí fue divertido trabajar con José Ron porque es muy buen compañero de trabajo, es muy lindo”, dijo. “Me ha dado muchos consejos. Si yo no podía llorar en las escenas él ponía agua aquí (en los ojos) o me ponían gotitas. Me daba muchos consejos. Es muy lindo de verdad”, admitió.

Como cualquier otro niño de su edad, para Leo Herrera el juego también es una parte importante de su vida; por ello, durante los descansos de las grabaciones se ponía a jugar con algunos de sus compañeros de elenco.

El pequeño Herrera reveló algunos secretos que ocurrieron detrás de cámaras de la telenovela que considera no le fue difícil interpretar a Nico (Foto: Televisa)

“Entre las escenas yo a veces jugaba, a veces no”, dijo, “si estaba Ara (Saldívar, quien interpretó a Gabriela Villaseñor) por ahí me iba y bailaba con ella y si no veía mi tablet”.

“Si estaba en foro me llevaba algo para ver si jugábamos a aventárnoslo mi mamá y yo, y si estaba en locación, en el camper, pues no se puede jugar tanto entonces veía la tablet normalmente”, dijo el pequeño.

Por otro lado, Leo Herrera también admitió que algunos de sus diálogos se le hizo difícil aprenderse las líneas. “Para mí sí fue un poquito difícil porque luego había veces que no me los podía aprender todo porque había unos que eran más largos y unos más cortos”, reconoció. “Pero también la gente de producción me ayudaba a leer los libretos y ya me lo aprendía y quedaba la escena”, agregó.

Finalmente, el joven actor señaló que espera seguir con más proyectos actorales. Aunque también tiene claro que no es su única opción. “Me gusta mucho ser actor, pero también tengo otras opciones como ser cantante, bailarín, futbolista y también cine”, aseguró el actor de 7 años.

Leo Herrera interpreta a un niño que padece de leucemia y necesita con urgencia un trasplante de médula ósea (Foto: Televisa)

VIDEO RECOMENDADO

Así se veían algunos actores de telenovelas cuando estudiaban actuación

Televisa: así se veían algunos actores de telenovelas cuando estudiaban actuación