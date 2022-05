La ceremonia del MET Gala es un evento importantísimo, en el que se rinde homenaje a lo mejor de la moda mundial y, cada vez que pudo y fue invitada, Thalía estuvo presente representando a México por todo lo alto, luciendo, obviamente, unos vestidos impresionantes, los cuales no pasaban desapercibidos.

Como es de imaginarse, en cada presentación, la artista mexicana lució una vestimenta hecha por los mejores diseñadores del mundo, incluyendo al estadounidense Tommy Hilfiger, conocido en todo el planeta y que fundó una enorme compañía con su nombre, la cuales reconocida con solo ver su logo a varios metros de distancia.

Es por ello que Thalía y el diseñador norteamericano mantienen una relación estrecha, la cual pudo haberse roto por una osadía cometida por la actriz y cantante. Felizmente, ella supo pedir disculpas y todo quedó como un anécdota de un mal momento que jamás olvidarán ambos.

CUANDO THALÍA MOLESTÓ A TOMMY HILFIGER

En la ceremonia de MET Gala de 2016 se decidió que la temática fuera “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”, que se basaba en presentar una vestimenta un poco tecnológica, la cual llamó mucho la atención por aquella época.

Thalía se presentó a la gala con un vestido hecho por Tommy Hilfiger, el cual caía perfecto a la temática. Sin embargo, ella quería tener una apariencia más robótica, por lo que decidió modificar el diseño original, según lo que comentó para la revista Vogue.

Fue así que ella pidió a un nuevo diseñador que haga una especie de manga con varios discos compactos, lo cual no cayó del todo bien a Hilfiger, según lo que ella misma relata.

“Él solo se me quedó mirando, me sonrió. No me dijo nada. Él solo vio mi brazo y me dijo ‘Very nice, very nice’. ¡Le chocó!”, comentó la esposa de Tommy Mottola.

Thalía añadió un accesorio a un diseño de Tommy Hilfiger (Foto: Vogue / YouTube)

THALÍA LE PIDIÓ DISCULPS A TOMMY HILFIGER

Después de notar que había cometido una falta de respeto al diseñador, ella tuvo la oportunidad de hablar con Hilfiger y pedirle las disculpas del caso, pues sentía que había cometido una falta de respeto.

“Ya después le pedí perdón, le dije ‘qué atrevimiento el mío, quise sorprenderte, pero cometí una irreverencia’ Fue allí que entendí el respecto a la moda y al diseño de otros”, sostuvo.