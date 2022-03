Zoë Kravitz ha brillado notablemente en la película “The Batman”, la cual tiene tan solo unos días de estreno, y no es para menos pues su gran talento para la actuación cayó a la perfección en el papel de Catwoman que interpretó y que no le quedó para nada grande, teniendo en cuenta que ese personaje es multifacético y ciertamente impredecible.

Si bien ahora está triunfando gracias a la más reciente película de DC, en el pasado intentó alcanzar sus grandes sueños cuando formó parte del universo cinematográfico de Spider-Man, aunque parece que todo quedó en solo expectativas pues no es un trabajo que se recuerde mucho de ella.

Es por ello que recordaremos esa ocasión, en la que la hija del actor y músico Lenny Kravitz, probó suerte con el personaje de Marvel, la competencia de la productora en la que ha recibido un sinfín de críticas positivas por su buen trabajo.

Zöe Kravitz le dio vida a Catwoman en "The Batman" (Foto: Warner Bros.)

¿A QUIÉN INTERPRETÓ ZOË KRAVITZ EN EL UNIVERSO DE SPIDER-MAN?

La actriz de 33 años Zoë Kravitz participó en la película animada “Spider-Man: un nuevo universo”, prestando su voz para el clásico personaje de Mary Jane, pareja de Peter Parker.

La película supuso un notable éxito de taquilla y diversas críticas positivas y negativas, pero para Kravitz pudo haber significado el lujo de haber participado en producciones tanto de Marvel como de DC pese a que ambas compañías son competencia directa.

Zoë Kravitz prestó su voz para el personaje de Mary Jane en "Spider-Man: un nuevo universo" (Foto: Sony)

¿VOLVERÁ A PARTICIPAR EN LA SAGA DE SPIDER-MAN?

Debido a que la recaudación fue positiva en “Spider-Man: un nuevo universo” se confirmó que habrían dos películas más de la misma y la primera de ellas está programada para estrenarse en 2023.

De momento se desconoce si Zoë Kravitz vaya a volver a prestar su voz para el personaje que interpretó, pero podría ser que no tras su participación en “The Batman”.

Finalmente, las especulaciones pueden estar presentes, pero todo dependerá de la producción de la cinta.

¿”THE BATMAN” TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

Hasta el momento, Warner Bros. no ha confirmado una segunda película del “Caballero Oscuro”, pero por lo visto a final de la primera entrega, en la escena de mitad de los créditos y en el clip de bonificación al final de los créditos, el camino está preparado para continuar la historia del Batman.

De hecho, en el estreno de la película en Reino Unido, el director Matt Reeves habló con The Independent sobre sus planes futuros, y aunque se mantuvo humilde respecto a la recepción de la cinta, admitió que es difícil no verla como el comienzo de un universo cinematográfico, sobre todo, por la gran cantidad de spin-offs que ya tienen luz verde en HBO Max.

“No haces el número uno como si fuera a haber un número dos. Tienes que hacer el número uno como si estuvieras luchando por las cercas y tiene que ser una historia que se sostiene y vive por sí misma. Pero yo realmente creo en lo que hemos hecho y me emocionaría contar más historias... Ya estamos contando otras historias en el espacio de transmisión, estamos haciendo cosas en HBO Max, estamos haciendo un programa de Penguin con Colin (Farrel), que va a ser genial. Y también estamos trabajando en otras cosas, pero hemos empezado a hablar de otra película”, compartió. MÁS DETALLES AQUÍ.