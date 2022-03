“The Batman” de Matt Reeves es un thriller que no decae en sus tres horas por la atmósfera de una Ciudad Gótica cada vez más hundida, el misterio de un inteligente villano como el Acertijo (Paul Dano) y un héroe más humano, roto, marginal, interpretado por un notable Robert Pattinson, quien se suma a estos actores que dieron vida al icónico personaje. El gran logro de esta apuesta de DC es que se diferencia de las anteriores cintas, como la de Christopher Nolan y Tim Burton. Los grandes temas de la película son la venganza, la paternidad, el pasado impreciso y una luz roja, opaca, pero luz al fin y al cabo, que simboliza la esperanza en medio del caos y la oscuridad.

El Batman de Reeves está construido desde el cuerpo. Como Joaquin Phoenix en el “Joker”, Pattinson manipula su postura corporal para generar las sensaciones de furia, odio, miedo. Compone un personaje enclaustrado, escondido en las sombras que, como un murciélago, ataca con ira a sus enemigos. Hasta hay una toma en que parece que de la espaldas del actor están a punto de salir alas. Este recurso Reeves también lo usa con el Pingüino (Colin Farrell), pero en una situación más cómica y burlona.

Jim Gordon y Batman en una escena tensa de la película. (Foto: Warner Bros.)

LA VENGANZA EN LOS PROTAGONISTAS DE “THE BATMAN”

Así, Batman va contra los criminales pero no con la noble causa de la justicia. Al menos, en las primeras impresiones del personaje, no se nota eso. Bruce Wayne quiere venganza por la muerte de sus padres. Por la soledad en la que está atrapado. Ese horror lo sublima a través de una lucha contra los villanos al seguir el legado de su padre, Thomas Wayne, un hombre de bien que iba a generar el cambio en Gótica.

Pero Gótica ya está casi enterrada desde el inicio. El emblema de Batman es solo una luz en el cielo que genera miedo. No es una solución real. El Acertijo aparece para desequilibrar la vida de Bruce, para sacarlo de su comodidad. Porque, hasta ese entonces, solo era un hombre oculto en su traje, que no salía a la luz del sol, interactuando solo con Jim Gordon (Jeffrey Wright), un policía, y Alfred (Andy Serkis).

La venganza también aparece en Selina Kyle (Zoë Kravitz), Gatúbela o Catwoman, que quiere terminar de resolver un caso familiar que involucra a la mafia, bien representada por Carmine Falcone (John Turturro). El Acertijo también quiere venganza. Su plan es lo que mueve toda la acción en “The Batman”. Y, lamentablemente, cuando termine definiéndose, la historia decae hasta el punto de que aparecen discursos explicativos de lo que se ha visto, como si el espectador no hubiera estado atento a la pantalla grande.

Robert Pattinson como Batman en la película de Reeves. (Foto: Warner Bros.)

LA PATERNIDAD CONFLICTIVA

Así como la venganza, la paternidad es el otro gran tema de “The Batman” y está presente en Bruce, Selina y el Acertijo. No es casualidad que, en el inicio, la figura del padre sea asesinada primero de manera simbólica por el niño y después por el villano de la película.

En el caso de Bruce, está la cuestionada imagen de su padre, al que había imaginado como un hombre probo que deseaba el bien de Gótica. La figura de Alfred alivia ese vacío, pero no es suficiente. Mientras que el conflicto de Selina, sin caer en el spoiler, es más violento y marcará la premisa de la película: ¿la violencia y la venganza son el camino para salir de la oscuridad?

Esto, por supuesto, también está en el Acertijo, aunque no de manera explícita. Es un huérfano que lo perdió todo cuando parecía que, al menos, iba a tener dónde caerse muerto. Es una paria, casi hermanado a Batman, que quiere acabar con Gótica, la ciudad que lo hizo a un lado como si fuera un deshecho.

Bruce Wayne en las pocas veces en que aparece en público. (Foto: Warner Bros.)

GÓTICA, UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS REAL

Gótica es, finalmente, el otro gran personaje de “The Batman”. Reeves pinta toda la ciudad de tonalidades oscuras, hasta en el amor y la diversión. Pareciera que todo está podrido en sus calles, callejones, hasta en sus zonas más comerciales, al igual que en sus ciudadanos.

Este universo se construye con escenas de violencia, rostros, disfraces de Halloween, una gran banda sonora (”Something in the Way” de Nirvana, por ejemplo), y con un héroe a su medida, un Batman ensombrecido hasta en los ojos. Las pesadas tinieblas de Gótica, en la película, no agotan por la dinámica del thriller, la acción y la atracción del cine negro.

A pesar de sus sombras, de la ficción y el artificio, Gótica tiene todo el carácter de real: un ciudad colapsada, con un gobierno paralelo al oficial, donde las bandas criminales se mueven coludidos por las autoridades, con el tráfico ilícito de drogas y su sangre. De esta manera, como Gótica, “The Batman” es una película muy oscura que no desentona y que demuestra, desde sus personajes y sus conflictos, que los villanos y los héroes son más cercanos de lo que nos podemos imaginar.

Catwoman y Batman en la reciente película. (Foto: Warner Bros.)

TRÁILER DE LA PELÍCULA “THE BATMAN”

