La serie “The Crown” se ha convertido en una de las producciones favoritas en diversas partes del mundo gracias a la llegada de la plataforma de Netflix. A lo largo de las seis temporadas, la historia ha cautivado a miles de fans, quienes seguramente quieren más acerca de aquella historia.

En el pasado se estuvo especulando con la posible producción de una precuela, pero de momento eso no ha sido confirmado por alguien relacionado a la serie. No obstante, la esperanza es lo único que se pierde y hay quienes cruzan los dedos para que eso se concrete tarde o temprano.

En ese sentido, el creador de la serie, Peter Morgan, ha sido tajante en una entrevista transcrita en el portal de Entertainment Tonight (ET) y podría darle mayores luces a los fanáticos. ¿Quieres saber qué dijo?

¿”THE CROWN” SE PREPARA PARA UN SPIN OFF?

Después de la parte 2 de la temporada 6, el creador de la serie, Peter Morgan ha dejado en claro que no quiere escribir nuevamente acerca de la familia real, así que, en teoría, no habría una sétima parte.

¿Entonces podría haber una precuela? La idea de un spin-off está rondando en forma de un rumor desde el 2022, pero solo ha quedado allí y esto ha provocado que los fanáticos se ilusionen.

Morgan, en una entrevista con ET ha dado una declaración contundente acerca de su futuro escribiendo acerca de la realiza, confirmando que, por el momento no quiere trabajar en ello, necesita extrañar a la familia real. Eso sí, no descarta que, en un futuro no tan cercano, pueda volver con una precuela.

“A corto plazo no escribiré nada ambientado en un palacio en ninguna parte. Espero extrañarla (la franquicia)... Tal vez más adelante, en algún momento de mi vida, lo extrañaré lo suficiente como para volver a tomar el bolígrafo. Pero realmente, por el momento, no hay ningún plan... Nunca se descarta nada, pero a corto plazo, absolutamente no”, mencionó.

En las temporadas 5 y 6 de "The Crown", Elizabeth Debicki asumió el papel de Diana, la princesa de Gales (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “THE CROWN” - TEMPORADA 6 PARTE 2?

Si eres uno de los tantos fanáticos que quieren ver el desenlace de la producción, debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming de Netflix. Por ello, asegúrate de que tu plan de pago continúe vigente. Esta es la única vía legal por la que podrás disfrutar de cada uno de los capítulos, desde la primera temporada en adelante.

¿DE QUÉ TRATA “THE CROWN”?

“The Crown” es una cautivadora serie de drama histórico que se sumerge en el fascinante reinado de Isabel II, la monarca que lideró el Reino Unido y otros reinos de la Commonwealth desde 1952 hasta 2022.

A lo largo de las primeras temporadas, la trama se centra en la vida personal de la Reina Isabel II de Inglaterra, ofreciendo una perspectiva única de la historia mundial que ha transcurrido durante su extenso reinado. A medida que la serie avanza, se adentra en la complejidad de otros miembros destacados de la familia real.