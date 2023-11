La sexta y última temporada de “The Crown”, serie de Netflix creada y escrita principalmente por Peter Morgan, se dividirá en dos partes. La primera se estrenará el 16 de noviembre de 2023 y explorará el período previo a la muerte de la princesa Diana, las consecuencias inmediatas y las ramificaciones a largo plazo.

La productora ejecutiva Suzanne Mackie describió la primera mitad de la nueva entrega como “muy poderosa”. “Recuerdo estas conversaciones hace 10 años, cuando nos sentamos a la mesa por primera vez hablando sobre ‘The Crown’ y la ambición de contar la historia en seis temporadas y 60 episodios”, dijo a Tudum. “Y que un día, que parecía inimaginable entonces, 10 años antes, algún día llegaríamos a este punto porque nunca se sabe cuál sería el panorama. Si el apetito por esta historia continuaría. Si quisiéramos continuar, como esperábamos y asumimos que lo haríamos, pero nunca se sabe”.

La temporada final de “The Crown” cuenta con un elenco principal conformado por actores como Imelda Staunton, Dominic West, Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Rufus Kampa, Fflyn Edwards, Olivia Williams, Claudia Harrison, Khalid Abdalla, Salim Daw y Bertie Carvel.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 6 DE “THE CROWN”

1. Imelda Staunton como la reina Isabel II

Imelda Staunton, que anteriormente participó en las películas de “Harry Potter”, “Shakespeare enamorado”, “Nanny McPhee”, “Downton Abbey”, vuelve a interpretar a la Reina Isabel II. “Me encanta su quietud y su capacidad para no dejarse llevar por todo lo que debe haber sucedido constantemente, a lo largo de toda su vida, a su alrededor”, dijo Staunton.

Imelda Staunton regresa como la reina Isabel II en la sexta temporada de "The Crown" (Foto: Netflix)

2. Dominic West como el príncipe Carlos

Dominic West, que apareció en “The Wire”, “The Affair”, “Stateless”, “Les Misérables”, “A Midsummer Night’s Dream”, “Colette”, “The Pursuit of Love” y “The Square”, retoma el rol del Príncipe Carlos, quien en la sexta temporada de “The Crown” ya está divorciado de la princesa Diana.

Dominic West vuelve como el príncipe Carlos en la sexta temporada de "The Crown" (Foto: Netflix)

3. Elizabeth Debicki como la princesa Diana

Elizabeth Debicki, que fue parte de “El gran Gatsby”, “Las viudas”, “Tenet”, las películas de “Guardianes de la galaxia”, “La paradoja de Cloverfield” y “El incidente de Kettering”, regresa como la princesa Diana, quien está de vacaciones con los Fayed en el sur de Francia al comienzo de la sexta temporada.

Elizabeth Debicki retoma el papel de la princesa Diana la temporada 6 de "The Crown" (Foto: Netflix)

4. Rufus Kampa como el príncipe William

Rufus Kampa es el encargado de interpretar al Príncipe William en su adolescencia. “En la primera mitad de la sexta temporada, tenías que sentir que Harry y William eran niños, no jóvenes”, explicó Mackie.

La princesa Diana junto a su hijo el príncipe William (Rufus Kampa) en la temporada 6 de “The Crown” (Foto: Netflix)

5. Fflyn Edwards como el príncipe Harry

Fflyn Edwards, que participó en “Shadow and Bone”, “The Snow Spider” y “The Continental: From the World of John Wick”, asume el papel del príncipe Harry. “Ver a este actor de 12 años rodeado de 100 extras, 100 equipos de rodaje y todos estos actores estrella, y él simplemente, en la primera toma, mostró una emoción que nos hizo a todos dejar de respirar”, contó el director Christian Schwochow.

El príncipe William, el príncipe Carlos y el príncipe Harry (Fflyn Edwards) en la sexta y última temporada de "The Crown" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 6 de “The Crown”:

Jonathan Pryce como el príncipe Felipe

Lesley Manville como la princesa Margarita

Olivia Williams como Camilla Parker Bowles

Claudia Harrison como la princesa Anne

Khalid Abdalla como Dodi Fayed

Salim Daw como Mohamed al-Fayed

Bertie Carvel como Tony Blair