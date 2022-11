El final de la quinta temporada de “The Crown” dio pistas importantes sobre la próxima y última entrega de la aclamada serie de Netflix. Una Diana solitaria y aislada, toma la decisión de encontrarse con Dodi Fayed, aunque cabe aclarar que la historia cambió la línea de tiempo original de aquel suceso.

Creada por Peter Morgan, el drama histórico sobre el reinado de la reina Isabel II se desarrolló a partir de su película “Queen” del 2006 y también de su obra de teatro “The Audience” del año 2013.

Asimismo, Left Bank Picture y Sony Picture Television fueron los productores principales de la serie para la plataforma de streaming, Netflix. La primera temporada contó con 10 capítulos y fue estrenada el 4 de noviembre del 2016.

La recepción por parte de la audiencia fue positiva y el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes informó sobre una aprobación del 88% para el inicio del programa.

Esta última entrega también contó con un buen recibimiento por parte del público. Sin embargo, el último arco que involucra a la princesa Diana, tuvo unos cambios importantes sobre las fechas en que ocurrieron los encuentros entre ella y Dodi Fayed.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 5 de “The Crown”.

¿POR QUÉ NETFLIX CAMBIÓ LA LÍNEA DE TIEMPO ENTRE DIANA Y DODI FAYED?

La quinta temporada plantea cuándo se conocieron Dodi Fayed (Khalid Abdalla) y Diana (Elizabeth Debicki). Esto fue realizado antes de lo prevista, ya que en la vida real, eso tuvo una diferencia de varios años.

El episodio 3, titulado como “Mou mou”, arranca con la historia de origen de Dodi y su padre multimillonario, Mohamed Al Fayed (Salim Daw), dando a entender la relación de ambos, quienes serán personajes principales de la temporada 5 y 6 de “The Crown”.

La serie prioriza las necesidades de la narrativa dramática sobre la línea de tiempo de los eventos en la vida real.

En la ficción se establece que Diana conoce a Dodi en un partido de polo en el año 1990, pero se sabe que el primer encuentro verdadero ocurrió en 1986, aunque este fue muy breve.

El patriarca de la familia Fayed patrocinó el evento, con la esperanza de sentarse al lado de la reina Isabel II. No obstante, la que se ocupó la silla junto a él fue la princesa de Gales. En ese momento, apareció Dodi, aunque su estadía no fue por mucho tiempo y realmente no llegaron a conocerse hasta 1997, lo cual inició su relación.

La princesa Diana sentada junto a Mohamed Al-Fayed en la temporada 5 de "The Crown" (Foto: Netflix)

En el capítulo final, “Decommisioned”, Diana se encuentran con Mohamed Al-Fayes y su esposa en un recital de Ballet. El magnate invita a la princesa de Gales a pasar el verano en Saint -Tropez y ella acepta. Al mismo tiempo, Dodi le propone matrimonio a la modelo estadounidense, Kelly Fisher.

La historia en la vida real fue distinta, ya que Dodi deja plantada a su nueva prometida para irse con Diana. Esto prepara a los espectadores para los eventos trágicos de la sexta temporada, la cual llevará al fallecimiento de los dos el 31 de agosto de 1997.