De la mano del polémico Alexander Payne, el pasado 3 de enero se estrenó “The Holdovers”, una cinta navideña poco ortodoxa que sigue la interacción de un grupo de “olvidados” en las fiestas de fin de año. Una se encuentra de luto, otro casi ha alejado a sus amigos por su dura actitud y al tercero lo dejó su madre para irse con una nueva pareja.

No agregaré que el mensaje de la cinta sacaría lágrimas hasta a los más rudos, pues estaría delatando a más de un espectador que compartió sala para ver la obra, que se perfila como una de las sorpresas para la próxima entrega de los Premios Oscar, compitiendo en 5 categorías, incluyendo Mejor Película.

Por eso, si eres de los que amó esta cinta, en este artículo te mostramos algunas curiosidades previo a la gran noche, en la que podría escribir su nombre con letras doradas en la historia del cine.

1. EL DIRECTOR SIEMPRE TUVO EN MENTE A PAUL GIAMATTI

El veterano actor es una de las principales figuras de Hollywood, quien pese a sus interpretaciones misteriosas, también ha sabido desempeñarse en cintas menos oscuras y hasta cómicas como su aparición en “Sideway”.

Payne se basó en un profesor de latín con el que había estudiado, el cual tenía por costumbre “destruir a sus estudiantes” solo para demostrar su punto, pero que en el fondo resultaba ser un gran maestro.

En “The Holdovers”, Paul Giamatti interpreta a Paul Hunham, papel por el cual se ha llevado premio a mejor actor en los “Globos de Oro” y los “Critics Choice Awards” (Foto: Focus Features)

2. ¿POR QUÉ DA’VINE JOY RANDOLPH FUE LA ELEGIDA?

Según indicó Alexander Payne, quedó impresionado por el trabajo de Randolph, una estrella emergente del cine, en película biográfica de blaxploitation llamada “Dolemite Is My Name”.

“Eddie Murphy está genial en esa película, pero Da’Vine también se roba (la atención). Si se está robando todas las películas en las que aparece, entonces es hora de que sea protagonista”, reflexionó el director.

Da'Vine Joy Randolph sostiene su premo como Actriz de Reparto por "The Holdovers"en los BAFTA Awards (Foto: Vianney Le Caer / AFP)

3. ELEGIR UNA JOVEN PROMESA PARA CONVERTIRLO EN REALIDAD

El papel de Paul Hunham fue, probablemente, un reto más difícil, pues recibieron más de 800 propuestas, aunque luego terminó por cruzarse con Dominic Sessa, un estudiante en la Academia Deerfield en Massachusetts.

“No quieres que sean demasiado hábiles y pulidos, por lo que es difícil utilizar niños estrella. Y luego, cuando quieres al verdadero McCoy, ¿tienen las habilidades para hacerlo? Este chico lo logró”, reflexionó Alexander Payne.

El actor Dominic Sessa causó sensación en esu participación en "The Holdovers" (Foto: Valerie Macon / AFP)

4. LA HISTORIA REAL DETRÁS DE LA PELÍCULA

En un artículo compartido en Time, David Hemingson, guionista de la cinta, confesó que el triángulo que se forma en la película se inspira en la dinámica entre su madre, su tío Earl y él mismo. De acuerdo con el escritor, una juventud con problemas de aprendizaje y para socializar amenazaba su futuro, sumado a la separación de sus padres y los largos turnos que hacía su madre para sacar adelante a la familia.

El guionista reconoce que fue su tío el que le enseñó de disciplina. Era un hombre rudo, sí, pero también con muchos valores, que no toleraba la ociosidad y le enseñó a manejar herramientas y a no perder el tiempo. Su inspiración era ese hombre, un símil del profesor de la película, mientras que su madre era la base de la cocinera, lastimada, pero siempre saliendo adelante. Él era el adolescente hábil pero solitario. Todos encontraron un reflejo en la película y con un resultado más que espectacular.