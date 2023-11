Cuando una película nace de un libro, es normal que no todo lo que sucede en las páginas se vea en la pantalla gigante o que se añadan y/o saquen ciertos detalles para ser más armonioso el desarrollo de la cinta. En ese sentido, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” no es la excepción, pues existen varios momentos de la historia original que simplemente no aparecieron en el producto final que llegó a las salas de los cines más importantes de todo el mundo.

El largometraje, basado en el libro homónimo de la escritora Suzanne Collins, narra los eventos acontecidos antes de la historia de “Los juegos del hambre”, los cuales fueron adaptados en cuatro cintas y que, como todos conocemos, fue una saga muy exitosa. Allí se puede conocer mucho más acerca de Coriolanus Snow porque nos da referencias para que podamos entender porque, en el futuro, su versión mayor es tan frío como lo conocimos. Del mismo modo, nos presenta personajes y guiños de las primeras películas que ahora cobran mucho sentido.

No obstante, al cine no llegó todo lo de las páginas, dejando algunos puntos vacíos o en el camino y que el espectador y fanático merece conocer. Es por ello que, en esta ocasión vamos a hacer un recopilatorio de las cosas más importantes que se escribieron en el libro y que no fueron tomadas en cuenta en la película. Para eso nos basaremos en el artículo que ScreenRant ha escrito al respecto.

MOMENTOS DEL LIBRO QUE NO APARECEN EN LA PELÍCULA

1. ¿Por qué no quedaron registros de los 10° Juegos del Hambre?

Al final de la película, Coriolanus Snow descubre que la doctora Volumnia Gaul lo estaba probando para saber si podía o no tener lo necesario para convertirse en su protegido, lo cual finalmente se concretó, pero en el libro nos muestra un detalle más y que es demasiado valioso para la saga completa.

Si hacemos memoria a “Los juegos del hambre” de Katniss, podremos darnos cuenta nuevamente que, la edición 10 de la competencia no tiene registro alguno. De acuerdo al libro original de la precuela, esto sucedió porque la Dr. Gaul creyó que era más conveniente que nadie se acuerde de eso, pues sería peligroso para Panem.

2. Los pensamientos de Snow

Cuando Coriolanus Snow encuentra las armas casi al final de la cinta, simplemente deduce por su cuenta que Lucy Gray lo iba a traicionar, así que toma la decisión que creía conveniente en ese momento. Y es que ella ya había ido a buscar por esas raíces.

En fin, la diferencia con el libro es que en las páginas se puede leer la conversación interna que tiene este personaje cuando se da cuenta de aquel hallazgo. Allí se conoció más acerca de la lucha interna que tuvo entre sus sentimientos y sus pensamientos.

En "Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes", veremos a un joven Coriolanus ‘Coryo’ Snow (Foto: Lionsgate)

3. La canción “El árbol del ahorcado”

En la historia cinematográfica, Snow escucha a Gray componerla mientras estaban en un prdo, pero en el libro original suele escucharla en diferentes maneras y le da una interpretación diferente a cada uno de los versos.

La última vez que escucha la canción se da cuenta de que Lucy estaba usando la letra de la melodía para decirle en secreto en dónde debían encontrarse para escapar juntos y olvidar todos los malos momentos que habían sido obligados a vivir.

Lucy Gray es interpretada por la actriz Rachel Zegler (Foto: Lionsgate)

4. Lucy Gray mata a Reaper

En la película la Dr. Gaul decidió que no iba a haber un ganador de los Juegos del Hambre, pero esto realmente no sucedió en los libros, ya que ella siempre quería que sus serpientes ingresen a la arena, lo que no pensó es que iban a matar a todos.

En el libro, Lucy y Reaper quedaron vivos tras el ingreso de las serpientes arcoirir y tenían que batallar para descubrir al ganador. Para ganarle, Lucy comienza a sacar los cuerpos de las demás personas, mientras que él los coloca de nuevo.

Reaper, muy cansado por ese ejercicio de colocar los cadáveres donde estaban, optó por tomar el agua que Lucy le había dado, sin imaginarse que ese líquido había sido envenenado por ella.

5. Snow con la familia de Sejanus Plinth

Coriolanus Snow, en la película, solo intercambia una mirada por la familia Plinth, pero en los libros es todo lo contrario. En sus páginas se relata que la madre de familia le pidió a Snow que traiga de vuelta a su hijo, lo cual pudo cumplir.

Es por ello que ambos padres estuvieron felices con Coriolanus. Es más, después de la muerte de Sejanus, ellos adoptan a Snow como protegido y lo hacen heredero de su fortuna, sin saber que él había matado a su querido hijo.

6. El funeral de Aracne

Si bien en la película se toma en consideración la muerte de Aracne, no se hizo lo mismo con el funeral, por lo que debemos volcarnos a las páginas del libro con la finalidad de descubrir qué es por que aconteció en esos momentos.

De acuerdo con la historia original, la Dr. Gaul y el presidente de Panem tenían la intención de convertir el funeral en algo mediático y transmitirlo a todos para que sepan que nadie está impune a los delitos.

El cuerpo del tributo que asesinó a Aracne fue elevado en una grúa durante toda la procesión y los demás tributos estaban encadenados a este vehículo y los obligaron a caminar atrás.

7. Coriolanus Snow descubre algo sobre su padre

Coriolanus Snow quedó inconsciente tras el bombardeo a la arena y cuando despierta ve a Lucy cantando en la televisión con una guitarra que le pidió a Pluribus Bell, el dueño de un club nocturno.

En el libro, este personaje fue quien le dijo a Coryo que su papá en el pasado fue muy amigo de Highbottom, mientras que en la cinta fue el propio Highbottom quien le da esa revelación al joven.