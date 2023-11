Tom Blyth es el actor que interpreta a Coriolanus Snow en “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” (”Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”), la precuela de la exitosa saga cinematográfica que adaptó las novelas de Suzanne Collins a la pantalla grande. Así, es probable que muchos fans de la franquicia quieran saber más sobre esta joven estrella. Por eso, en esta nota, te presento los principales datos de su biografía y carrera.

Vale precisar que el film es uno de los grandes estrenos de noviembre del 2023 y está dirigido por Francis Lawrence. Además, cuenta con un elenco en el que destacan nombres como Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage y Viola Davis.

Todos juntos narran la historia del tiránico presidente de Panem, Snow, mucho antes de conocer a Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Exactamente, cuando tenía 18 años y se presentaba como la última esperanza para una familia que alguna vez fue orgullosa y que cayó en desgracia en un Capitolio de la posguerra.

1. ¿QUIÉN ES TOM BLYTH?

Tom Blyth es un actor inglés que saltó a la fama mundial por su papel principal en la serie “Billy the Kid” (2022) de MGM. Él hizo su debut artístico en la película “Robin Hood” (2010) de Ridley Scott y, desde entonces, ha aparecido en diversos proyectos audiovisuales.

2. FICHA DE DATOS DE TOM BLYTH

Nombre completo: Tom Keir Blyth

Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1995

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Birmingham, England

Signo zodiacal: Acuario

Años activo: 2010-presente

Instagram: @tomblyth

3. LA FAMILIA DE TOM BLYTH

El artista nació en la ciudad inglesa de Birmingham y creció en Woodthorpe (Nottingham). Es hijo del productor Gavin Blyth, quien falleció cuando Tom tenía 15 años; mientras que su madre es una consejera profesional que lo inscribió en clases de teatro desde su infancia.

4. ¿DÓNDE ESTUDIÓ TOM BLYTH?

Blyth asistió a las escuelas Arnold Hill Academy y Bilborough College, pero inició su formación artística en el Central Junior Television Workshop. Asimismo, fue parte del National Youth Theatre of Great Britain.

Finalmente, estudió interpretación en la Juilliard School de Nueva York, prestigiosa institución donde fue becado y de la que se graduó en el 2020.

5. ¿CUÁNDO SE DIO CUENTA DE QUÉ QUERÍA SER ACTOR?

En una entrevista concedida al portal Nottingham Post, el histrión admitió que eligió esta profesión porque le permitía ser muy versátil.

“Hubo un momento en la escuela en el que todo el mundo elegía sus asignaturas y hablaba de las carreras que querían, y yo cambiaba de opinión cada día, y no podía entender cómo la gente quería hacer una sola cosa. Entonces me di cuenta de que lo único que podía hacer que me permitiera jugar a serlo todo era actuar”, puntualizó.

6. LA CARRERA DE TOM BLYTH

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las series y películas en las que ha participado el actor:

Series y cortometrajes de Tom Blyth:

2014: “Fibs” (corto) como Will

2015: “Fluffy” (corto) como Clown

2016: “Wash Club” (corto) como Doug

2018: “Rise” (corto) como Fred Perry

2022: “The Gilded Age” como Archie Baldwin

2022: “Billy the Kid” como William H. Bonney / Billy

Películas de Tom Blyth:

2010: “Robin Hood” como Feral Child

2010: “Pelican Blood” como Young Nikko

2018: “Scott and Sid” como Sid

2021: “Benediction” como Glen Byam Shaw

2023: “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” como Coriolanus Snow

7. SU ACTUACIÓN EN “THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES”

En un comunicado oficial de Liongate, el director Francis Lawrence señaló que Coriolanus Snow era “un sobreviviente, un amigo leal, un asesino, un niño que se enamora rápidamente y un joven ambicioso hasta la médula”.

En ese sentido, alabó el trabajo de Tom Blyth, ya que “mostró todas las complejas ambigüedades de este joven, a medida que se transforma en el tirano en el que se convertiría”.

8. FOTOS DE TOM BLYTH

Tom Blyth en el estreno de “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” en Los Ángeles (Foto: AFP)

Una imagen en blanco y negro del actor británico (Foto: Tom Blyth / Instagram)

La estrella es un orgulloso graduado de Juilliard School, prestigioso conservatorio de artes situado en Nueva York (Foto: Tom Blyth / Instagram)

