Luego de que HBO Max decidió adelantar la emisión del quinto capítulo de “The Last of Us”, que se trasmitió el 10 de febrero, debido a la Super Bowl 2023; los seguidores de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se preguntan cuál será el horario del siguiente episodio.

“The Last of Us”, adaptación del popular videojuego homónimo de Naughty Dog, se estrenó el pasado 15 de enero por la plataforma de streaming HBO Max y desde entonces ha ganado mucha popularidad entre el público. De hecho, es una de las series más vistas del momento.

En el quinto capítulo de “The Last of Us” vimos que Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsay, respectivamente, se hicieron aliados de Henry y Sam. Juntos trataron de escapar de los Cazadores de Kathleen, pero el peligro fue mayor. Tras esto, ¿qué pasará en el sexto capítulo de “The Last of Us” y cuándo se estrenará? Aquí te lo contamos.

"The Last of Us" es protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey (Foto: HBO)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 6 DE “THE LAST OF US”?

El sexto capítulo de “The Last of Us” (1x06) se estrenará el domingo 19 de febrero de 2023 por la plataforma de streaming de HBO. Se llama “Kin” y está dirigido por Jasmila Žbanić y escrito por Craig Mazin.

Cabe señalar que “The Last of Us” es una producción exluciva de HBO, por lo que se emitirá a través de esta plataforma de streaming todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.

Bella Ramsey interpreta a Ellie, la joven que resulta ser inmune al hongo Cordyceps en “The Last of Us” (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 6 DE “THE LAST OF US”?

El episdio 6 de “The Last of Us” (1x06) estará marcado por el reencuentro de Joel (Pedro Pascal) con su hermano menor Tommy (Gabriel Luna). Esto podría poner en riesgo la vida de Ellie (Bella Ramsey).

De acuerdo con el tráiler oficial, el episodio 6 de “The Last of Us” nos mostrará a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continuando su viaje hacia Wyoming en busca de Tommy. En el camino, la adolescente le contará acerca de su intento de salvar a Sam con su sangre, pero que no funcionó.

Luego, ambos llegarán a Wyoming y se encontrarán con miembros del asentamiento de Jackson donde vive Tommy, por lo que es llevado ahí. Joel llama a Tommy a lo lejos y los hermanos se abrazan luego de varios años de estar separados.

El actor Gabriel Luna interpreta a Tommy Miller en el episdio 6 de “The Last of Us” (Foto: HBO)

Aunque el encuentro fue emotivo, todavía habrá fricción entre los hermanos debido a la época oscura como Cazadores, en donde mataron a personas inocentes. Mientras que Joel trata de justificar sus acciones diciendo que todo fue para sobrevivir, Tommy sigue sintiéndose culpable.

Mientras tanto, Ellie hablará con María, la esposa de Tommy, quien le dirá que tenga cuidado de “en quién pone su confianza”, lo que puede hacer que desconfíe de Joel, quien querrá que sea Tommy quien la entregue a las Luciérnagas y separarse de ella.

Joel (Pedro Pascal) se reencuentra con su hermano menor Tommy (Gabriel Luna) (Foto: HBO)

¿A QUÉ HORA SE EMITE “THE LAST OF US” SÉGUN EL PAÍS EN EL QUE TE ENCUENTRAS?

Estas son las horas específicas en las que podrás ver “The Last of Us” desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países:

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.

Costa Rica: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US” ONLINE?

La serie “The Last of Us” está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción regular al servicio.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 6 DE “THE LAST OF US”

“The Last of Us” se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, cuando Joel, un superviviente del apocalipsis, rescata a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzarán Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir.