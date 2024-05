Si eres como yo y has visto como 5 veces todas las temporadas de “The Office”, entonces esta noticia te va a alegrar: un spin-off de la versión estadounidense está a punto de ver la luz del día gracias a Peacock. El miércoles 8 de mayo, anunciaron que están trabajando en ello, aunque todavía no tiene un título, pero está a cargo de Greg Daniels (quien adaptó The Office del Reino Unido para nosotros los yanquis) y el cocreador de Nathan for You, Michael Koman. Aquí te cuento todo lo que sabemos, porque en lo que respecta a esta serie, siempre queremos más. ¡Eso dijo ella!

La versión estadounidense tuvo lugar en Scranton, Pensilvania, y siguió al personal de la empresa papelera Dundler Mifflin. Fue protagonizada por Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms, Mindy Kaling y B.J. Novak, entre otros.

“Han pasado más de 10 años desde que se emitió el episodio final de The Office en NBC, y la aclamada serie de comedia continúa ganando popularidad y generando nuevas generaciones de fanáticos en Peacock”, dijo Lisa Katz, presidenta de contenido con guión de NBCU Entertainment en un declaración.

La nueva serie contará con la producción ejecutiva de Daniels y Koman junto con los creadores de UK Office Ricky Gervais y Stephen Merchant, además de Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas (antes Reveille).

Todavía no se ha anunciado si algún miembro del reparto original de "The Office" hará una aparición especial en el spin-off (Foto: NBC)

¿DE QUÉ TRATA EL SPIN-OFF DE “THE OFFICE”?

En el spin-off de “The Office”, el equipo de filmación anónimo que documentó la rama de Scranton de Dunder Mifflin busca un nuevo proyecto. Su atención se centra en un periódico histórico moribundo del Medio Oeste. Con el objetivo de revivirlo, el editor recluta a reporteros voluntarios para enfrentar el desafío.

“Esta nueva serie ambientada en el universo de Dunder Mifflin presenta un nuevo elenco de personajes en un entorno fresco y propicio para la narración cómica: un diario”, explicó Lisa Katz.

¿QUIÉNES ACTÚAN EN EL SPIN-OFF DE “THE OFFICE”?

Hasta el momento, se han confirmado la participación de dos destacados actores en el spin-off de “The Office”: Domhnall Gleeson (conocido por su trabajo en “Alice & Jack”) y Sabrina Impacciatore (vista recientemente en “The White Lotus”) liderarán el elenco cuando la serie comience su producción en julio.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL SPIN-OFF DE “THE OFFICE”?

Parece que estamos atrapados en la sala de espera de Dunder Mifflin, esperando ansiosamente cualquier noticia sobre el spin-off de “The Office”, pues todavía no hay una fecha aproximada para el estreno de la serie.