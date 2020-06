Creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, “The Politician” es una comedia dramática de Netflix que gira alrededor de Payton Hobart (Ben Platt), un estudiante adinerado de Santa Bárbara, California, que desde los 7 años supo que sería presidente de Estados Unidos. Pero primero tiene que aprender a manejar el panorama político más traicionero de todos: la escuela secundaria de Saint Sebastian.

Para lograr ser electo Presidente del Consejo Estudiantil, asegurarse un puesto en Harvard y mantenerse en su particular camino hacia el éxito, Payton tiene que ser más astuto que sus despiadados compañeros de clase sin sacrificar su propia moralidad ni su imagen cuidadosamente elaborada.

“The Politician”, protagonizada por Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Bob Balaban, Laura Dreyfuss, David Corenswet, Julia Schlaepfer, Theo Germaine, Rahne Jones y Benjamin Barrett, recibió un pedido directo de dos temporadas.

Los siete nuevos episodios, que se centran en la quijotesca campaña de Payton para senador por su estado, están disponibles en Netflix recién desde el viernes 19 de junio de 2020, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una tercera entrega.

The Politician | Lo mejor de Payton y Georgina Hobart

¿”THE POLITICIAN” TENDRÁ TEMPORADA 3?

El gigante del streaming aún no ha confirmado una tercera temporada de “The Politician”, pero anteriormente el productor y cocreador Ryan Murphy reveló a The Hollywood Reporter que tenía planeada que la serie cuente con cinco temporadas y que, en cada una, Payton se presente a unas elecciones diferentes, hasta llegar a las presidenciales.

No obstante, en una reciente entrevista con Collider dijo que la tercera entrega podría ser la última. “Me gustaría hacer, y creo que a todos los involucrados en esto, probablemente nos gustaría hacer tres temporadas en total”.

“Y creo que donde termina la segunda temporada, lo que me encantaría hacer es tomarme un par de años y hacer que Ben Platt crezca un poco para su carrera final”, adelantó sobre el futuro de la ficción de Netflix.

“Eso obviamente sería una carrera presidencial, ¿verdad? Eso es siempre lo que habíamos diseñado, y creo que ese es nuestro plan. Voy a esperar Ben es joven, así que quiero esperar un par de años para descubrir cómo lo envejecemos un poco. Pero ese siempre ha sido mi plan”, agregó.

¿Qué sucedería en una posible tercera temporada de "The Politician"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “THE POLITICIAN”?

Si Netflix renueva “The Politician” para una tercera temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2022, considerando que Murphy planea tomar un par de años de descanso.