CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The Trust: A Game of Greed” (“Confianza: El juego de la codicia” en español), reality de Netflix que sigue a un grupo de extraños que compiten por un premio de 250 000 dólares y que deben decidir entre dividir el dinero o eliminar a sus compañeros para quedarse con un porcentaje mayor, terminó el 24 de enero de 2024.

En los primeros episodios del programa presentado por la periodista y excorresponsal de CNN Brooke Baldwin, los concursantes llegan a una mansión y se reparten el gran premio en partes iguales. No obstante, las intrigas no se hacen esperar y la confianza empieza a desaparecer.

Por supuesto, la primera Ceremonia de Confianza provoca un caos. Aunque se forman alianzas, las distintas pruebas que revelan las personalidades de los participantes de “The Trust: A Game of Greed” las hacen tambalear. Además, cada uno hace lo imposible por evitar la eliminación.

La presentadora Brooke Baldwin rodeada de los 11 participantes del reality "The Trust: A Game of Greed" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE TRUST: A GAME OF GREED”?

A lo largo del reality de Netflix, una Ceremonia de Confianza les ofrece a los concursantes la oportunidad de aumentar su parte del premio y en el sexto episodio, la Bóveda hace una oferta sin precedentes. De hecho, una de las que más tarde se convierte en finalista acepta una propuesta para ganar 15 mil dólares.

Brian, Gaspare, Jake, Julie y Tolú son los concursantes que llegaron a la final de “Confianza: El juego de la codicia”, donde se realiza la última Ceremonia de Confianza y se determina al ganador. Un poco antes, una impactante verdad sale a la luz y todos reciben una gran oferta.

En el último episodio de la primera temporada, Julie confiesa que anteriormente aceptó una oferta y que mintió al respecto. Aunque los compañeros comprenden su decisión, no pueden dejar de pensar en que no fue honesta y que podría traicionarlos al final.

Antes de la ceremonia, Brooke Baldwin anuncia que el premio asciende a 268.000 dólares y que previo a la votación deben entrar a la Bóveda y escuchar una tentadora oferta: si ofertaban el número más alto de 0 a $25,000, podrían tomar esa cantidad del bote. Tolú opta por tomar los 25 mil dólares y mentir al respecto.

Cuando la presentadora de “The Trust: A Game of Greed” anuncia que el premio había cambiado a 243,000 dólares, todos se sorprenden y vuelven a poner en duda la confianza que existe entre ellos. Pero ya no les queda tiempo, deben decidir entre compartir el dinero o no.

Tolú aceptó la ultima oferta de la Bóveda en el capítulo final del reality "The Trust: A Game of Greed" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN GANÓ “THE TRUST: A GAME OF GREED”?

Brian, Gaspare, Jake y Julie deciden compartir el gran premio, así que todo depende de Tolú, quién teme que la eliminen en la última ceremonia de confianza. No obstante, muestra su sobre y se revela que también elige esa opción, es decir, cada jugador se queda con 48.600 dólares.

Debido a que Julie aceptó una oferta por 15 mil dólares se lleva a casa 63,600 dólares, mientras que Tolú consigue un total de $73,600 y Brian es quien se queda con la mayor parte del premio, $78,600, ya que previamente aceptó un trato por $30,000.