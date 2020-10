La décima temporada “ The Walking Dead ” aún no ha terminado y este domingo 4 de octubre los fans del drama zombi podrán descubrir que sucederá con los sobrevivientes de Alexandria y las otras comunidades cuando se enfrenten a los Susurradores y a su horda de caminantes.

Durante el panel de la San Diego Comic Con 2020, también llamada Comic-Con@Home 2020, la showrunner Angela Kang anunció que el episodio faltante de la anterior entrega de la serie de AMC se emitirá en octubre del 2020, y además contará con seis nuevos capítulos.

“ The Walking Dead ” grabó su décima entrega en noviembre del 2019, pero la posproducción no pudo completarse a tiempo por el COVID-19, provocando que el episodio 15 fuera considerado como el último, sin embargo, tras los anuncios de Kang esta temporada se convierte en la más larga de la ficción basada en el comic de Robert Kirkman.

Gabriel Stokes (Seth Gilliam) y Judith Grimes (Cailey Fleming) en una de las mayores escenas del final de temporada. (Foto: Jackson Lee Davis/ AMC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “THE WALKING DEAD” 10X16?

‘A Certain Doom’, episodio 16 de la décima temporada de “The Walking Dead” se emitirá este domingo 4 de octubre a las 9:30 pm. (hora oeste) en Estados Unidos a través de AMC.

En América Latina, el regreso de “The Walking Dead” podrá verse en simultáneo a través de Fox Premium en los siguientes horarios, dependiendo del país.

Perú, México, Ecuador y Colombia: 8:30 pm.

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 10:30 pm.

Guatemala, El Salvador, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 9:30 pm.

En España, el desenlace de la batalla contra los Susurradores se podrá ver a las 03:30 am. Del lunes 5 de octubre a través de Fox España.

Después de ‘A Certain Doom’, se estrenará el segundo spin-off de la serie de AMC, “The Walking Dead: World Beyond”, y de un nuevo episodio de “Talking Dead”.

Los seis nuevos capítulos la décima temporada de “The Walking Dead” llegarán a principios del 2021.

Melissa McBride como Carol Peletier en "A Certain Kind of Doom" (Foto: AMC)

¿QUÉ PASARÁ EN “THE WALKING DEAD” 10X16?

En el capítulo 15 de la temporada 10 de “The Walking Dead” quedó claro que todo está preparado para la batalla final contra los Susurradores. Luego del caos causado por la horda de Beta hay sobrevivientes de Alexandria y otras comunidades dispersos por todo el territorio. Pero tal como el padre Gabriel les dice a unos niños hay varias comunidades que pueden ayudarlos a combatir: Kingdom, Oceanside, Hilltop, e incluso la sobreviviente que Eugene y su equipo encontró en la ciudad, y Maggie, quien aparece en un avance. Alguno de ellos ¿llegará a tiempo para ayudar a los sobrevivientes?

Por lo visto en el adelanto del capítulo 10x16, Maggie lee una carta en la cual Carol le informa todo lo ocurrido en Hilltop tras la llegada de los Whisperers; incluyendo las muertes de Jesús, Enid y Tara. Así que probablemente en el nuevo episodio se muestre el final del enfrentamiento contra los Whisperers y el regreso de Maggie.

“Beta entabla la batalla final de la Guerra de los Susurradores”, es la única descripción que se puede leer en IMDb.

Las hordas de zombis que envió Beta rodean Alexandria ¿los protagonistas de "The Walking Dead" podrán salir con vida? (Foto: AMC)

TRÁILER DE “THE WALKING DEAD” 10X16

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WALKING DEAD” 10