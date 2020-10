La guerra contra los Susurradores ha terminado, pero la décima temporada de “ The Walking Dead ” aún no llegado terminado. Aunque el episodio 16 se emitió el pasado domingo 4 de octubre, todavía restan seis episodios para el final de esta entrega del drama zombi de AMC.

Durante el panel de la San Diego Comic Con 2020, también llamada Comic-Con@Home 2020, la showrunner Angela Kang reveló que esta temporada será la más larga de la serie basada en el comic de Robert Kirkman.

“ The Walking Dead ” grabó su décima entrega en noviembre del 2019, pero la posproducción no pudo completarse a tiempo por el COVID-19, provocando que el episodio 15 fuera considerado como el último, sin embargo, tras los anuncios de Kang, los fans están ansiosos por ver los nuevos capítulos.

¿Qué pasará con Carol y Lydia luego del episodio 16 de la temporada 10 de "The Walking Dead"? (Foto: AMC)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE “THE WALKING DEAD” 10?

Los seis nuevos episodios de la décima temporada de “The Walking Dead” se estrenarán a principios del 2021, probablemente en febrero, a través de AMC en Estados Unidos y de Fox Premium en América Latina.

Además, la temporada 11 de “The Walking Dead” será la última de la ficción zombi y se estrenará se estrenará en octubre de 2021 y terminará en el 2022.

Hasta entonces, lo fans podrán disfrutar de los primeros episodios de “The Walking Dead: World Beyond”, segundo spin-off de la serie, y de la sexta temporada de “Fear the Walking Dead” qué se estrenará el 11 de octubre de 2020.

Asimismo, la cadena confirmó que ha ordenado dos nuevos spin-offs del drama post-apocalíptico: uno centrado en Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), que se estrenará en 2023, y una antología titulada “Tales of the Walking Dead”, desarrollada por Scott Gimple, que en cada episodio se centrará en personajes del universo creado por Kirkman.

A pesar de ser rechazados, Negan y Lydia se quedaron a luchar contra los Susurradores (Foto: The Walking Dead / AMC)

“Nos queda mucha historia emocionante por contar en TWD, y luego, este final será el comienzo de más Walking Dead: nuevas historias y personajes, rostros y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías. Este será un gran final que dará lugar a nuevos estrenos. La evolución está sobre nosotros. ‘The Walking Dead’ vive” dijo Gimple en un comunicado.

Por su parte, la showrunner Angela Kang agregó: “Espero con ansias trabajar con nuestros brillantes escritores, productores, directores, elenco y equipo para dar vida a este épico capítulo final de la historia de Robert Kirkman para nuestros fanáticos durante los próximos dos años. La serie insignia de Walking Dead ha sido mi hogar creativo durante una década, por lo que es agridulce ponerle fin, pero no podría estar más emocionado de trabajar con Scott Gimple y AMC para desarrollar una nueva serie para Daryl y Carol. Trabajar con Norman Reedus y Melissa McBride ha sido lo más destacado de mi carrera y estoy encantada de que podamos seguir contando historias juntos”.