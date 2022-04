¿Por qué Carol no estará en el spin-off de “The Walking Dead”? Una noticia remeció las redes sociales: Melissa McBride no formará parte de la serie sobre Daryl (Norman Reedus) y Carol, dos de los más queridos y longevos personajes de la ficción. La historia, que acaba de estrenar sus nuevos capítulos, se ramificará en otras producciones pero la ausencia de una de sus estrellas generó las críticas de los seguidores del programa de AMC que está disponible en Netflix.

Las cosas se salieron de control porque los usuarios tejieron versiones y especulaciones sobre la presunta influencia de Reedus para sacar del juego a su colega y compañera de reparto.

Tanto fueron los comentarios en contra del actor que la misma casa televisora de AMC tuvo que lanzar un comunicado vía Twitter para desmentir y dar la razón específica de la salida McBride del proyecto anunciado en 2020.

La importante cadena de televisión tuiteó que era “injusto” todo lo que se había dicho en contra del intérprete de Daryl y que la decisión de Melissa McBride era por una razón en particular.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE MELISSA MCBRIDE PARA SALIR DEL SPIN-OFF DE “THE WALKING DEAD”?

De esta manera, AMC respondió a la ola de acusaciones contra Norman Reedus para informar que Melissa McBride había dejado el spin-off sobre Daryl y Carol por un tema logístico. La actriz no podía viajar a Europa para el rodaje de la anunciada serie.

Ante la pronta grabación de la nueva historia del universo de “The Walking Dead”, se decidió que el personaje de Carol no aparezca en la nueva producción y que todo el papel protagónico recaiga en el de Daryl.

“Reubicarse en Europa se ha vuelto logísticamente insostenible para Melissa en este momento. Sabemos que los fans van a quedar decepcionados con esta noticia, pero The Walking Dead Universe continúa creciendo y expandiéndose de maneras interesantes y esperamos volver a ver a Carol en un futuro cercano”, manifestó AMC en Twitter.

Esto, por supuesto, fue un poco de agua para apagar el incendio en que se ha convertido la mencionada red social tras el anuncio de la salida de McBride. Algunos han mantenido su postura de que Reedus habría tenido algún papel en el retiro de la actriz de Carol, quien todavía no se ha pronunciado al respecto.

¿CUÁL ES EL REPARTO DE “THE WALKING DEAD” TEMPORADA 11?

Norman Reedus como Daryl Dixon

Melissa McBride como Carol Peletier

Lauren Cohan como Maggie Greene

Christian Serratos como Rosita Espinosa

Josh McDermitt como Eugene Porter

Seth Gilliam como Gabriel Stoke

Ross Marquand como Aaron

Khary Payton como el Ezekiel,

Cooper Andrews como Jerry

Callan McAuliffe como Alden

Jeffrey Dean Morgan como Negan Smith

¿QUÉ PASÓ REALMENTE CON NEGAN, SEGÚN JEFFREY DEAN MORGAN?

Por otro lado, en una conversación con “Insider”, el actor Jeffrey Dean Morgan ha confirmado que el primer episodio de la segunda parte de la temporada final de “The Walking Dead” no será la última vez que veamos a Negan.

“Nunca va a terminar [el conflicto entre ellos]. Y creo que irse es la única manera de que alguno encuentre la paz. No sé si nada de lo que hace Maggie sorprende a Negan en este momento. Han estado en su viaje este año y han pasado mucho tiempo juntos y creo que él sabe que hay un lado de ella que es bastante oscuro”, declaró el carismático actor de 55 años.

