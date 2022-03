¿Cómo y a qué hora ver “The Walking Dead”? Este domingo 13 de marzo la exitosa serie norteamericana estrenará su capítulo 12 correspondiente a la temporada 11, donde se podrá ver a Eugene quien continúa con las investigaciones sobre Commonwealth. Stephanie quien aún se encuentra desaparecida preocupará a sus allegados, aunque un hecho sorprenderá a todos.

Se debe tener en cuenta que la serie “The Walking Dead” estrenó la segunda parte de su temporada final en el 2022 la cual estaba prevista para el 2020, aunque con la llegada de la pandemia del coronavirus complicó las grabaciones y emisiones de los episodios.

La primera parte de la temporada 11 de “The Walking Dead” dejó abiertas miles de posibilidades las cuales poco a poco se irán resolviendo en los nuevos capítulos de la segunda parte. Es por ello, que los fanáticos esperan con muchas ansias el estreno de cada episodio.

“The Walking Dead” en su temporada 11 consta de 8 capítulos, haciendo una repartición equitativa hasta llegar al final definitivo, el cual está programado para este año.

The Walking Dead ha generando grandes expectativas durante su temporada 11 (Difusión)

HORARIO Y FECHA DE ESTRENO DEL CAPÍTULO 12 DE “THE WALKING DEAD” TEMPORADA 11

El episodio 12 de la décimo primera temporada de “The Walking Dead” se titulará “The Lucky Ones”, y será emitida el domingo 13 de marzo a las 9:00 (hora del este).

Los seguidores la serie tendrán la posibilidad de verlo en la plataforma de streaming Star Plus en los siguientes horarios de acuerdo a sus respectivos países.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 23:59 horas

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 21:59 horas

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 20:59 horas.

Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana: 22:59 horas

Mientras que, en España, se podrá ver a través de la señal de Fox España en el horario de las 22:00 horas. Ese es el único canal en el que se podrá disfrutar la nueva entrega de “The Walking Dead”, además de la plataforma de streaming de Disney Plus.

Mientras que, en su emisión original, la serie de televisión será en el horario de las 21:00 horas por medio de la señal de AMC. Además, los capítulos completos estarán disponibles en AMC+ y se puede ver previa suscripción.

The Walking Dead se ha convertido en una de las series más vistas en varios países (Foto: AMC)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL CAPÍTULO 12?

El nuevo episodio de “The Walking Dead” traerá grandes sorpresas para todos sus fanáticos. En el trailer se observa a Eugene que se encuentra en la radio cara a cara con la verdadera persona que está tras la identidad de Stephanie.

Por otro lado, Hornsby quien contó con el apoyo de Carol le cuenta sus planes para Alexandria a la Gobernadora Pamela Milton. Fue así como se observa a un pequeño grupo de sobrevivientes que trabaja en la reconstrucción de Hilltop. Entre ellos están Elijah (Okea Eme-Akwari), Dianne (Kerry Cahill) y Lydia (Cassady McClincy).

Finalmente, Maggie conoce cómo se puede vivir en Commonwealth, mientras que Ezekiel se enterará de algo que lo intrigará mucho.