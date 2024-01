Como lo reveló el impactante final de la temporada 11 de “The Walking Dead”, Rick Grimes no estaba muerto, andaba de parranda. O algo así, considerando que se encuentra en una realidad post-apocalíptica llena de zombies. Aunque la serie de AMC acabó, no es lo último que veremos de los personajes y “The Ones Who Live” es la nueva secuela que está por aterrizar.

“The Ones Who Live” será el sexto spin-off de la franquicia del grupo de humanos que sobreviven a un mundo destruido por zombies.

Trae de regreso a actores como Andrew Lincoln y Danai Gurira, quienes retomarán sus papeles como Rick Grimes y Michonne.

¿Rick y Michonne finalmente se reunirán en "The Walking Dead: The Ones Who Live"? (Foto: AMC)

¿DE QUÉ TRATA “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

“The Walking Dead: The Ones Who Live” nos lleva en un viaje emocionante y peligroso junto a Michonne, una guerrera con un propósito claro: encontrar a Rick, el líder que todos creían perdido.

El camino de Michonne no es una simple caminata en el parque postapocalíptico. Rick, aunque vivo, está atrapado en la maraña intrincada de la República Cívica Militar (CRM), una fuerza que añade un toque extra de peligro y misterio a la misión de Michonne.

Pero, más allá de la trama de supervivencia y enfrentamientos con los no-muertos, lo que realmente eleva la serie a nuevas alturas es la historia de amor épica que se despliega entre los personajes principales. Michonne y Rick, dos almas perdidas en un mundo que ha perdido la cordura, se encuentran separados no solo por la distancia física, sino también por los fantasmas de sus propios pasados.

MIRA EL TRAILER DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”?

¡La espera está por llegar a su fin! “The Walking Dead: The Ones Who Live” tiene su gran debut programado para el 25 de febrero de 2024.

Podrás sintonizar este fascinante capítulo de la saga directamente a través de AMC, sumergiéndote en la acción, la intriga y los emocionantes giros de la trama que han caracterizado a la serie desde sus inicios. Pero eso no es todo, porque después de su estreno en televisión, tendrás la oportunidad de revivir cada momento épico en la plataforma de streaming de AMC, AMC+.