Luego de 11 temporadas en AMC y Star+ (antes conocida como Fox), el pasado 20 de noviembre se emitió el episodio 24 de la última entrega, titulado “Rest in Peace” (“Descansa en paz”), el cual cierra la trama principal de “The Walking Dead”, la historia de terror y suspenso que se centra en un futuro postapocalíptico en el que los zombis dominan el planeta.

Iniciada el 31 de octubre del 2010, la historia sigue principalmente a Rick Grimes, un ayudante de sheriff que cayó en un coma y, al despertar, descubre que el mundo que conocía ya no existe y debe unirse a un grupo de sobrevivientes que buscan mantenerse con vida mientras se enfrentan a los caminantes y algunos grupos de humanos que buscan el poder.

Si bien la serie se basó en los cómics escritos por Robert Kirkman y Tony Moore, la producción estuvo muy cerca de llegar a la gran pantalla con una trilogía, por lo que el destino de las 11 temporadas y los nuevos spin-offs podrían no haber ocurrido.

"The Walking Dead" llegó a su fin el pasado 20 de noviembre (Foto: AMC)

LA TRILOGÍA DE “THE WALKING DEAD”

Hace unos días, el productor ejecutivo de la serie, Greg Nicotero, explicó cómo la trilogía de películas centrada en la historia Rick Grimes terminó por convertirse en la serie derivada de Rick y Michonne que se estrena el próximo año.

Como se recuerda, en el episodio 5 de la temporada 9, el personaje interpretado por Andrew Lincoln fue llevado por Civic Republic Military (CRM), llegando a especularse que este había fallecido, pues no se supo más de él y de su pareja Michonne (Danai Gurira).

La idea principal era una trilogía de cintas que explicase qué ocurrió con Rick y el viaje de Michonne para rescatarlo, pero a inicios del 2019 esta idea fue desechada y reemplazada por un spin-off.

“Varias iteraciones del guion de la cinta volaron terminaron sin llegar a un buen término. La idea de hacer un programa de Rick Grimes surgió probablemente hace un año y medio. No creo que nadie realmente pensara que iba a suceder. He aquí que, a medida que nos acercamos, empezamos a darnos cuenta: ‘Mira, si no vamos a hacer las películas, entonces tal vez haya un show allí”, explicó al podcast Talking Strange.

Si bien la trilogía de cintas ya no ocurrirá, la existencia de guiones listos podría dar pie a una nueva historia, o a reforzar las existentes, como el regreso de Jadis, responsable de la captura de Rick, quien apareció en el episodio 6 de la temporada 2 de “The Walking Dead: World Beyond”, asegurando que le dio al CRM “algo muy valioso”, insinuando que se trata del protagonista de la historia.

Del mismo modo, el spin-off podría basarse en la búsqueda de Rick por parte de Michonne, algo que podría evitar la espera por este personaje, mientras que en una trilogía, esta no aparecería hasta la segunda o tercera entrega.