La telenovela turca “Tierra amarga” estrenará una nueva tanda de capitulos esta semana, del 11 al 15 de abril, donde una noticia sorprende a todos en Çukurova. La producción otomana sigue atrapando a los fans con su trama llena de amor, desencuentros, dramas y traiciones.

La ficción, titulada originalmente “Bir Zamanlar Çukurova”, no solo es un éxito en su país de origen Turquía, también triunfa en España donde se ha convertido en una de las historias favoritas del público con Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Ünalmış como protagonistas.

En los últimos capitulos, emitidos en España por Antena 3, la muerte de la madre de Demir ha sido un duro golpe para los habitantes de Çukurova. Pero, esta tragedia no será la única ya que Müjgan dará de qué hablar. Si eres seguidor de la telenovela turca, aquí te contamos los cinco hechos más importantes que ocurrirán en la semana del 11 al 15 de abril.

Hilal Altınbilek es la protagonista de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

1. SIGUE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DE HÜNKAR

La policía no tiene ninguna pista sobre el asesino de Hünkar. Los eventos que comenzaron con la desaparición de Behice empujan a Fekeli y Demir a pensar nuevamente en el tema. Ambos quieren encontrar al asesino de Hünkar y castigarlo lo antes posible.

Ante la falta de información, Demir convoca a una conferencia de prensa que abre la puerta a una nueva tensión entre Züleyha y Yilmaz, que pondrá al limite su relación.

Ante la falta de información, Demir convoca a una conferencia de prensa (Foto: Tims & B Productions)

2. BEHICE ACUSA PÚBLICAMENTE A ZÜLEYHA

Tras recuperarse del disparo que recibió, Behice acusa públicamente a Züleyha de ser la culpable del ataque que sufrió. “Seguro que ella manó a matarme, porque cree que yo asesiné a su suegra”, dice ante varios medios de comunicación que ha convocado en el club social del pueblo.

Esta versión la mantienen también ante Fekeli, que se ha visto obligado a hospedarla de nuevo en su mansión hasta que sus heridas sanen por completo.

Hilal Altınbilek interpreta a Züleyha, la protagonista de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

3. MÜJGAN ESTÁ ESPERANDO UN SEGUNDO HIJO DE YILMAZ

Müjgan le revela a Yilmaz que está esperando un bebé y que él es el padre. Para que no crea que está mintiendo, le enseña los resultados de unos análisis de sangre que se hizo el día anterior y que confirman su embarazo.

“Una noche que llegaste de viaje estabas muy borracho y pasamos un momento de intimidad, aunque tú no lo recuerdes”, le dice la joven a Yilmaz, quien no duda de que su esposa esté en cinta, pero repite hasta el cansancio que ese hijo no es suyo.

“No me quieras tratar de loco, me acuerdo bien lo que pasó ese día y yo no estuve contigo”, dice Yilmaz, haciendo entender que su mujer le ha sido infiel con otro hombre. Después se marcha a la casa que linda con la hacienda de los Yaman. Mientras tanto, Behice trata de calmar a su sobrina: “Con ese niño en tu vientre, tu matrimonio está salvado. No te preocupes”.

Müjgan le revela a Yilmaz que está esperando un bebé (Foto: Tims & B Productions)

4. ZÜLEYHA SE ENTERA QUE MÜJGAN ESTÁ EMBARAZADA

Sermin llega al hospital y se entera del embarazo de la doctora. Sin poder contener sus ganas de contar el chisme, se presenta en casa de Züleyha y le revela que Müjgan tendrá otro hijo. La joven, no logra contener sus lágrimas ante Demir, quien le reafirma lo que siente por ella y le pide que se den una oportunidad: “Ya has visto que Yilmaz no merece tu amor, pero yo sí”.

Züleyha se entera que Müjgan tendrá otro hijo de Yilmaz (Foto: Tims & B Productions)

5. GAFUR DESCUBRE QUE BEHICE ES LA ASESINA DE HÜNKAR

El capataz descubre unos documentos entre las pertenencias de Hünkar que señalan a Behice como posible autora de varios asesinatos. La mujer mató a sus anteriores maridos para quedarse con la herencia.

Behice descubre los papeles que sostiene Gafur y se acerca a él amenazante. Gafur la acusa de ser la asesina de la señora Hünkar Yaman y Behice no lo niega… porque tiene un as bajo la manga… Algo que obligará a Gafur a mantener silencio, aunque ello suponga traicionar a los Yaman.