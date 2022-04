“Tierra amarga” es una de las telenovelas turcas con mayor éxito en España y cuenta con miles de seguidores que no se pierden ningún detalle de la historia protagonizada por Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Ünalmış. Es por ello que la teleaudiencia quiere saber sí habrá algún cambio en el horario de emisión del drama turco durante Semana Santa.

Esta semana, del 11 al 15 de abril, “Bir Zamanlar Çukurova” estrenó una nueva tanda de capitulos que estuvieron marcados por el segundo embarazo de Müjgan, noticia que estremeció a Çukurova donde el resto de habitantes están tratando de sobreponerse a la muerte de la madre de Demir.

Durante la Semana Santa, Antena 3 tiene una programación especial para su público y “Tierra amarga” sufrirá un pequeño cambio en cuanto a su horario de emisión habitual, tal y como lo ha confirmado la cadena principal de Atresmedia Televisión. Aquí te contamos los detalles.

“Tierra amarga” estrena de lunes a viernes nuevos capítulos en España por Antena 3 (Foto: Tims & B Productions)

¿CUÁL ES EL NUEVO HORARIO DE “TIERRA AMARGA” POR SEMANA SANTA?

Antena 3 es consciente del éxito que tiene “Tierra amarga” y no ha querido prescindir del todo de esta telenovela turca. Es por ello que el drama otomano sí se emitirá durante Semana Santa pero sufrirá un ligero cambio en su programación habitual.

Por lo tanto, desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de abril sí habrá capítulos nuevos de “Tierra amarga”. Sin embargo, el viernes 15 de abril, por la festividad de Semana Santa, la cadena adaptará la programación de ese día y echará mano de su catálogo cinematográfico.

Según señala el portal “LOS40″, el lunes 18 de abril “Tierra amarga” regresa a la parrilla de Antena 3 con total normalidad en su horario habitual de cada semana.

Después de tres días de merecido descanso, los seguidores de la telenovela turca podrán seguir las aventuras y desventuras de Züleyha, Demit, Yılmaz y el resto de habitantes de Çukurova.

Siguen las investigaciones en el caso de la muerte de Hünkar (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

Durante esta semana, del 11 al 15 de abril, la telenovela turca “Tierra amarga” estrenó una nueva tanda de capitulos que estuvieron marcados por la noticia del embarazo de Müjgan y las investigaciones sobre la muerte de la madre de Demir.

1. SIGUE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DE HÜNKAR

La policía no tiene ninguna pista sobre el asesino de Hünkar. Los eventos que comenzaron con la desaparición de Behice empujan a Fekeli y Demir a pensar nuevamente en el tema. Ambos quieren encontrar al asesino de Hünkar y castigarlo lo antes posible.

Ante la falta de información, Demir convoca a una conferencia de prensa que abre la puerta a una nueva tensión entre Züleyha y Yilmaz, que pondrá al limite su relación.

2. MÜJGAN ESTÁ ESPERANDO UN SEGUNDO HIJO DE YILMAZ

Müjgan le revela a Yilmaz que está esperando un bebé y que él es el padre. Para que no crea que está mintiendo, le enseña los resultados de unos análisis de sangre que se hizo el día anterior y que confirman su embarazo.

“Una noche que llegaste de viaje estabas muy borracho y pasamos un momento de intimidad, aunque tú no lo recuerdes”, le dice la joven a Yilmaz, quien no duda de que su esposa esté en cinta, pero repite hasta el cansancio que ese hijo no es suyo.

Müjgan le revela a Yilmaz que está esperando un bebé y que él es el padre (Foto: Tims & B Productions)

3. AFUR DESCUBRE QUE BEHICE ES LA ASESINA DE HÜNKAR

El capataz descubre unos documentos entre las pertenencias de Hünkar que señalan a Behice como posible autora de varios asesinatos. La mujer mató a sus anteriores maridos para quedarse con la herencia.

Behice descubre los papeles que sostiene Gafur y se acerca a él amenazante. Gafur la acusa de ser la asesina de la señora Hünkar Yaman y Behice no lo niega… porque tiene un as bajo la manga… Algo que obligará a Gafur a mantener silencio, aunque ello suponga traicionar a los Yaman.